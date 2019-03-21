Pekmezin renk ve tat verdiği asırlık lezzet: Giresun simidi

Simidin köylerden gelen bir lezzet olduğunu belirten Demir, "Eskiden köylerde daha büyük şekilde yapılıyormuş. Zaman içerisinde küçülerek günümüze kadar bu şekilde gelmiş. Halen de köylerde daha değişik şekillerde yapılmaya devam ediliyor." dedi.

Giresun Fırıncılar Odası Başkanı Hami Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun simidinin 500 yıllık bir geçmişinin olduğunu söyledi.

Susamsız ve çıtır oluşuyla damağa hitap eden Giresun simidi, ikramlık olarak yurt içindeki şehirlerin yanı sıra gurbetçiler tarafından yurt dışına da götürülüyor.

Simit ustalarınca su, tuz, pekmez ve maya kullanılarak üretilen hamur, kesimi yapıldıktan sonra suda haşlanıyor. Daha sonra pekmeze batırılan simit fırında kurutulduktan sonra tekrar fırına sürülerek pişiriliyor.

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un haşlama, pekmeze batırma, kurutma gibi kendine özgü tekniklerle üretilen ve susamsız olmasıyla dikkati çeken simidi, kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

- "Halkın gönlünde tescillenmiştir"

Demir, simidin kentte büyük rağbet gördüğüne dikkati çekerek, bir kez tüketenin bu lezzetten vazgeçemediğini ifade etti.

Bazı şehirlerde benzer simitlerin olduğunu kaydeden Demir, "Bizim ürettiğimiz simitler lezzet, kıvam olarak tamamen farklı. Bizim simidimiz Türkiye'de tektir. Şu ana kadar tescillenmese de halkın gönlünde tescillenmiştir." diye konuştu.

Demir, Giresun simidinin kentte yaklaşık 10 fırında imal edildiğini belirterek, simit sektöründe 100'ün üzerinde işçi çalıştığını aktardı.

Hami Demir, simidin kendine özgü yoğurma teknikleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ekmek hamuru gibi değildir, hamur yoğurulur, dinlendirmeye alınır. Daha sonra işlenir, kasalara dizilir, olgunlaştığı zaman makarna haşlar gibi haşlamaya tabi tutulur. Sonrasında fırında hafif kurutulur, tekrar dışarı çıkarılıp küreklere dizilip taş fırının tabanına dizilir ve böylece imalat gerçekleşmiş olur."

- "Pekmez kullanılmadığı takdirde simit istenilen gibi olmaz"

Giresun simidinde pekmezin çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Renk alması ve lezzet vermesi için pekmez kullanılır, pekmez kullanılmadığı takdirde simit istenilen gibi olmaz, özünden uzaklaşır." değerlendirmesinde bulundu.