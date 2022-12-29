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Pele kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Brezilyalı efsane yıldız Pele hayata gözlerini yumdu!

29.12.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya futbolunun efsane yıldız ismi Pele bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Dünya futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Pele 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Pele ile birlikte futbolda bir dönem kapanmış oldu. Peki futbol efsanesi Pele kimdir, nereli? Pele'nin hastalığı neydi? İşte merak edilenler...

Pele kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Brezilyalı efsane yıldız Pele hayata gözlerini yumdu!

New York Times gazetesi futbol efsanesi Pele'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu haber sonrasında kullanıcılar 'Pele öldü mü, Pele'nin hastalığı neydi?' gibi soruları araştırmaya başladılar. 82 yaşında aramızdan ayrılan eski futbolcu bir süredir tedavi görüyordu. Futbol tarihinin en ünlü 10 numarası Pele kaç yaşındaydı, hangi takımlarda oynadı? İşte Pele ile ilgili merak edilenler...

PELE KİMDİR?

Pele, 23 Ekim 1940 Brezilya doğumludur. 29 Aralık 2022 (bugün)'de aramızdan ayrılan futbol efsanesi 82 yaşındaydı. Forvet pozisyonunda oynamış Brezilyalı eski bir futbolcu olan Pele, 1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dâhil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol ile Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır. Profesyonel futbol hayatına on altı yaşında Santos takımında başlayan Pele, on yedi yaşında Brezilya milli takımında oynamaya başlamıştır. İlk Dünya Şampiyonluğu’nu 1958’de tattı.

FILE PHOTO: Brazilian soccer legend Pele greets supporters before Real Madrid's First Division soccer match against Real Zaragoza at Madrid's Santiago Bernabeu stadium

On dört yıllık millî takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu. 92 maçta attığı 77 golle Brezilya'nın en çok gol atan iki futbolcusundan biriydi. Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğu Santos'ta geçiren Pelé, orada toplamda yirmi beş kupa kazandı. 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" seçildi.

Dünya futbolunun acı günü: Pele hayatını kaybetti

Futboldan emekli olduktan sonra yoksulluğun azaltılması ve imkânı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pelé, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı.

Dünya futbolunun acı günü: Pele hayatını kaybetti

KOLON KANSERİYDİ!

Futbol dünyasını yasa boğan haber geldi. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gösterilen Pele bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Pele'nin kolon kanseri olduğu ve 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı biliniyordu. Kızı tarafından yapılan açıklamada durumunun ağırlaştığı söylenmişti.

FILE PHOTO: Brazilian soccer legend Pele attends a news conference to present the FiFA World Cup global

Bu ölüm haberi futbol severleri derinden sarstı. Gencinden yaşlısına milyonlarca kişinin hayranlıkla bahsettiği Pele kansere daha fazla direnemedi ve 82 aşında aramızdan ayrıldı.

FILE PHOTO: Brazilian soccer legend Pele stands next to a photograph of him by Patrick Lichfield at the opening of the 'Pele Collection' in the County Hall, London

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