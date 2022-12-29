Pele kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Brezilyalı efsane yıldız Pele hayata gözlerini yumdu!

New York Times gazetesi futbol efsanesi Pele'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu haber sonrasında kullanıcılar 'Pele öldü mü, Pele'nin hastalığı neydi?' gibi soruları araştırmaya başladılar. 82 yaşında aramızdan ayrılan eski futbolcu bir süredir tedavi görüyordu. Futbol tarihinin en ünlü 10 numarası Pele kaç yaşındaydı, hangi takımlarda oynadı? İşte Pele ile ilgili merak edilenler...

PELE KİMDİR?

Pele, 23 Ekim 1940 Brezilya doğumludur. 29 Aralık 2022 (bugün)'de aramızdan ayrılan futbol efsanesi 82 yaşındaydı. Forvet pozisyonunda oynamış Brezilyalı eski bir futbolcu olan Pele, 1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dâhil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol ile Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır. Profesyonel futbol hayatına on altı yaşında Santos takımında başlayan Pele, on yedi yaşında Brezilya milli takımında oynamaya başlamıştır. İlk Dünya Şampiyonluğu’nu 1958’de tattı.

On dört yıllık millî takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu. 92 maçta attığı 77 golle Brezilya'nın en çok gol atan iki futbolcusundan biriydi. Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğu Santos'ta geçiren Pelé, orada toplamda yirmi beş kupa kazandı. 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" seçildi.

Futboldan emekli olduktan sonra yoksulluğun azaltılması ve imkânı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pelé, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı.

KOLON KANSERİYDİ!

Futbol dünyasını yasa boğan haber geldi. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gösterilen Pele bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Pele'nin kolon kanseri olduğu ve 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı biliniyordu. Kızı tarafından yapılan açıklamada durumunun ağırlaştığı söylenmişti.

Bu ölüm haberi futbol severleri derinden sarstı. Gencinden yaşlısına milyonlarca kişinin hayranlıkla bahsettiği Pele kansere daha fazla direnemedi ve 82 aşında aramızdan ayrıldı.





