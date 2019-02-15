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Pelin Akil, ‘6 kişilik aile oluyoruz’ yazdı ortalık karıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Oyuncu Pelin Akil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Pelin Akil, ‘6 kişilik aile oluyoruz’ yazdı ortalık karıştı

Hamileliğinin son aylarını yaşayan Pelin Akil sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı keyifli paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Hamilelik döneminde yaşadıklarını büyük bir samimiyetle paylaşan Pelin Akil’in ikiz bebek beklediği geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Hatta Akil eşiyle birlikte çektiği Youtube videosu üzerinden ikiz bebek geleceğini duyduklarında kendilerinin de çok şaşırdığını söylemişti. Akil, hesabından paylaştığı sevgililer günü mesajında ‘6 kişilik bir aile olacağız’ satırlarıyla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Herkes Pelin Akil’in bu paylaşımının altına ‘Yoksa dördüz bebek mi bekliyorsun?’ notunu düşerken Akil’in evinde beslediği kedi ve köpeği unutmuş gibi görünüyordu… İşte Pekin Akil’in o satırları:

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“Madem böyle bi gün var, vesile olsun sana bunları söylememe… Canımın içi, biriciğim,miniğim, hayatımın en güzel günlerini, yüzümdeki en güzel gülüşü, karnımdaki sana benzemeleri için dua ettiğim bezelyeleri (gerçi artık karnabahar büyüklüğündelermiş), en büyük üzüntümdeki metaneti, en büyük sevincimdeki ahengi sana borçluyum.

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Önce ve daima Allah'ıma şükürler olsun ki bizi birbirimize verdi. Şimdi nasipse 6 kişilik aile oluyoruz. Bunun mutluluğunu tarif etmem imkansız. Seni de seninle olan hayatı da çok seviyorum. Maşallah sübhanallah”


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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil hamile

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