MAGAZİN

Pelin Akil’den 'doğmamış bebeğe Instagram' açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Pelin Akil doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açtığı için eleştirilmişti. Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere açıklık getirdi.

Geride bıraktığımız günlerde ikiz kız bebekleri için baby shower düzenleyen Pelin Akil dostlarıyla bir arada keyifli vakit geçirdi. Sosyal medya hesabından bu keyifli günle ilgili paylaşımda bulunan Pelin Akil’in aynı zamanda kızları için Instagram hesabı açtığı da ortaya çıktı.

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Pelin Akil’in doğmamış bebekleri için açtığı Instagram sayfası kısa sürede tartışmaların merkezi oldu.

Kısa süre önce de Fahriye Evcen’in oğlu Karan'a Instagram hesabı açmasından yola çıkarak, kendisini eleştirilenlere yanıt veren Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara noktayı koydu.

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Pelin Akil instagram ikizler

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