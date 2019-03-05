Pelin Akil’den 'doğmamış bebeğe Instagram' açıklaması

Geride bıraktığımız günlerde ikiz kız bebekleri için baby shower düzenleyen Pelin Akil dostlarıyla bir arada keyifli vakit geçirdi. Sosyal medya hesabından bu keyifli günle ilgili paylaşımda bulunan Pelin Akil’in aynı zamanda kızları için Instagram hesabı açtığı da ortaya çıktı.

Pelin Akil’in doğmamış bebekleri için açtığı Instagram sayfası kısa sürede tartışmaların merkezi oldu.

Kısa süre önce de Fahriye Evcen’in oğlu Karan'a Instagram hesabı açmasından yola çıkarak, kendisini eleştirilenlere yanıt veren Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara noktayı koydu.

