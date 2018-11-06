MAGAZİN

Pelin Akil: Evet hamileyim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

Instagram'ın en sevilen çifti Pelin Akil ve Anıl Altan müjdeli haberi hayranlarına duyurdu! Pelin Akil hamile olduğunu açıkladı

Pelin Akil: Evet hamileyim!

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çiftten müjdeli haber geldi. Bir süredir hamile olduğu konuşulan ancak iddiaları yalanlayan Pelin Akil, Instagram sayfasından bebek beklediğini duyurdu.

Akil, "Evet arkadaşlar öyle bir şey var ama o haberler duyulduğundan henüz 3 aylık bile değildi. Biz biraz daha gelişmesini bekleyip öyle size haber vermek istedik. Sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı bekliyoruz" dedi.

PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Hande Erçel eridi! İşte son haliHande Erçel eridi! İşte son hali
Arda Turan: Sıla merak etmesin, her zaman ona destek vereceğimArda Turan: Sıla merak etmesin, her zaman ona destek vereceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Pelin Akil hamile Pelin Akil ile Anıl Altan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Öğretmenden erkek öğrencisine iğrenç mesaj!

Öğretmenden erkek öğrencisine iğrenç mesaj!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

Dua Lipa halay çekti olay oldu

Dua Lipa halay çekti olay oldu

Burcu Esmersoy isyan etti: Nasıl bir cesaret!

Burcu Esmersoy isyan etti: Nasıl bir cesaret!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Hande Erçel eridi! İşte son hali

Hande Erçel eridi! İşte son hali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.