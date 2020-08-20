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Pelin Akil: Kaç kere suratımı tokatladım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından eşi ve ikiz kızları ile neşeli anlarını paylaşan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı. Gece uyuyamadığını söyleyen Akil, "Kaç kere suratımı tokatladım!" dedi

Pelin Akil: Kaç kere suratımı tokatladım!

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan Pelin Akil, çoğu zaman annelik tecrübelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Bu kez farklı bir konudan dert yanan 34 yaşındaki Akil, gece sivrisinek istilasına uğradığını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pelin Akil, gece uyuyamadığını belirtti.

Akil, sivrisinekleri öldürmekten keyif almadığını söylese de "Kaç kere suratımı tokatladım!" diyerek, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda Alin ve Lina ile çekilen karesini "Benim güzel çocuklarım; siz gösterin, ben izleyeyim. Siz söyleyin, ben dinleyeyim. Hayat böyle sürsün, gitsin..." notuyla yayınlamıştı.


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