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Pelin Akil: Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 09:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Pelin Akil, ev karantinası günlerine dair yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan etkileşimini sürdürüyor. Akil, dün akşam çektiği videolar ile migren rahatsızlığı yüzünden yaşadıklarını paylaştı.

Ev karantinası devam ettikçe kapalı alanda durmanın yarattığı rahatsızlık ve belirsizliğin ortaya çıkardığı stres zaman zaman ünlü isimlerin de isyan bayrağını açmasına neden oluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden Pelin Akil, karantinanın çok farklı bir boyutunu takipçileriyle paylaştı.

Yaşadığı migren sorununun bu süre zarfında daha da arttığını söyleyen Akil, çektiği videoda baş ağrısına dair yardım istedi. Konuşurken bile zorlandığı görülen güzel oyuncunun “miniklerimin yanına gidemiyorum, çok ağrım var” sözleri dikkat çekerken, Akil sonrasında migren ağrısından kurtulmak adına meditasyon yaptığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil, ağrı,

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