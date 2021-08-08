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Pelin Akil sert konuştu: İnek gibi böğürenlere sesleniyorum

08.08.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda ettikten sonra TRT 1’in iddialı yapımı Barbaroslar dizisiyle el sıkışan Pelin Akil, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kadın cinayetleri hakkında sert bir açıklama yaptı. İkiz kız annesi olan Pelin Akil, “oğlunuza sahip çıkın oğlunuza” dedi.

Pelin Akil sert konuştu: İnek gibi böğürenlere sesleniyorum

2016 yılında Anıl Altan’la hayatını birleştiren Pelin Akil, 2019 yılında ikiz kız çocukları Lina ve Alin’i dünyaya getirmişti. TRT 1’in iddialı yapımı Barbaroslar dizisinde rol almaya hazırlanan başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, kadın cinayetleri hakkında sert bir açıklama yaptı.

Ekran Alıntısı

Başarılı oyuncu Pelin Akil, paylaşımında şunları yazdı:

Kızlarınıza sahip çıkın diyen bir kesim var bu ülkede. Oğlunuza sahip çıkın oğlunuza! Siz hiç dört yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz eden 40 yaşında bir kadın gördünüz mü? Ya da boşanmak istiyor diye yol ortasında gırtlağı kesilen bir adam. Nişan attı diye yüzüne kezzap fırlatılan bir adam gördünüz mü? Duygularına karşılık vermiyor diye defalarca bıçaklanan bir erkek gördünüz mü? Önce tecavüz edilip sonra dağda yakılan bir adam gördünüz mü? Sevgilisini terk etti diye pompalıyla vurulan bir adam gördünüz mü? Kızlar tarafından tecavüz edilip plazanın 25. katından aşağı atılan bir erkek gördünüz mü? Her gece içip içip kocasını döven bir kadın gördünüz mü? Para için kocasını pazarlayan bir kadın gördünüz mü? İnek gibi böğürenlere sesleniyorum. Oğullarınızı düzgün yetiştirin ve oğullarınıza sahip çıkın. Ahlak yoksunu erkekleri evlenir düzelir dediğiniz kızlar çekiyor. Sizin veremediğiniz ahlak, vicdan, saygı öğretileri sonradan aşılanmıyor...

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Instagram
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