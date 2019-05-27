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Pelin Akil: Sesiniz huzurlu bir melodi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Pelin Akil ikizlerinin fotoğrafını paylaşıp bebeklerinin dünyadaki birinci ayında duygularını paylaştı.

Pelin Akil: Sesiniz huzurlu bir melodi...

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti.

Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çiftin ikiz kızları Alin ve Lina, 1 aylık olmuştu.

"SESİNİZ HUZURLU BİR MELODİ"

Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Ünlü oyuncu, ikizleriyle birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Daha önce hiç duymadığım huzurlu bir melodi sesiniz... Kulaklarımdan hiç gitmesin" notuyla paylaştı. Akil'in paylaşımına takipçileri çok sayıda, "Maşallah" ve "Allah nazarlardan saklasın" yorumunu yaptı.

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Pelin Akil Pelin Akil hamile Pelin Akil ile Anıl Altan

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