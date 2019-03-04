MAGAZİN

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti de doğmamış ikizleri için Instagram hesabı açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Pelin Akil ile eşi Anıl Altan yakında dünyaya gelecek ikiz kızları Alin ve Lina için baby-shower partisi yaptı.Hayli renkli bir baby -shower ile ikizlerin gelişiniz kutlayan çift sosyal medya uygulaması ınstagramda da ikizleri için daha şimdide bir hesap açtı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti de doğmamış ikizleri için Instagram hesabı açtı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin dünyaya gelecek oğlulları 'Karan' için Instagram hesabı açması magazin gündeminde tartışılırken, aynı hareket ikiz bebek bekleyen Pelin Akil - Anıl Altan çiftinden geldi.

Sevilen çiftin bugün henüz dünyaya gelmemiş olan ikizlerine açtıkları Insagram hesabı ile tartışmanın merkezine oturdu.

alin nlina

Doğmamış çocuğa sosyal medya hesabı açılması bazı yorumcular tarafından normal karşılarken, kalabalık bir grup tarafından eleştiri noktası haline geldi.

Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit yorumuDidem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit yorumu
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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan ikiz instagram

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