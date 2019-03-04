Pelin Akil ve Anıl Altan çifti de doğmamış ikizleri için Instagram hesabı açtı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin dünyaya gelecek oğlulları 'Karan' için Instagram hesabı açması magazin gündeminde tartışılırken, aynı hareket ikiz bebek bekleyen Pelin Akil - Anıl Altan çiftinden geldi.

Sevilen çiftin bugün henüz dünyaya gelmemiş olan ikizlerine açtıkları Insagram hesabı ile tartışmanın merkezine oturdu.

Doğmamış çocuğa sosyal medya hesabı açılması bazı yorumcular tarafından normal karşılarken, kalabalık bir grup tarafından eleştiri noktası haline geldi.