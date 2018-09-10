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Pelin Akil ve Anıl Altan'dan sürpriz proje

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 02:48 | Son Güncelleme

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, tiyatro projeleri için hazırlık yapıyor.

Pelin Akil ve Anıl Altan'dan sürpriz proje

Yunanistan'ın dünyaca ünlü tatil merkezi Mykonos'dan dönen ünlü çift Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdılar.

Kordon'da yürüyüş yaparken görüntülenen çift, tiyatro projelerinden bahsetti. İngiliz oyun yazarı Patrick Marber'in 'Closer' adlı tiyatro oyununu, Cengiz Bozkurt'un yönetmenliğiyle sahneye taşıdıklarını ve provaların devam ettiğini dile getirdi.

Akil, "Patrick Marber'in 1997 yılında yazdığı, en beğenilen tiyatro oyunlarından 'Closer'ı, Cengiz Bozkurt rejisiyle tiyatro severlerin beğenisine sunacağız. 2004 yılında Julia Roberts, Natalie Portman gibi usta oyuncularla beyaz perdeye de uyarlandı ve hatta büyük beğeni de toplamıştı. Provalar devam ediyor. Umarım seversiniz." diyerek, projede hakkındaki düşüncelerini anlattı.

Anıl Altan ise sinema ve dizi projelerini okumaya devam ettiğini ve en kısa zamanda sevenleriyle buluşacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan tiyatro

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