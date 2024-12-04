Pelin Akil ve Anıl Altan'ın sessiz sedasız boşandığı iddia edildi! Açıklama geldi: Üç senedir...

'Arka Sıradakiler' dizisinde rol alırken Anıl Altan'la tanışan Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına almıştı.

Sosyal medyada mutluluk pozları veren ve ailece eğlenceli videolar paylaşan ikili, son dönemde ayrılık kararı aldıkları iddiasıyla adlarından söz ettiriyor.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin şimdi de sessiz sedasız boşandığı iddia edildi.

İkizleriyle eşinin oyun provasına gitmeye hazırlanan Anıl Altan Birsen Altuntaş'a açıklama yaptı.

Altan açıklamasında "Üç senedir bizi boşuyorlar... Bu haberler tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" dedi.

"TARTIŞMALARIMIZ OLUYOR"

Pelin Akil daha önce iddialar hakkında "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok" demişti.