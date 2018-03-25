MAGAZİN

Pelin Akil ve Anıl Altan, kuzey ışıkları altında

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki yıldır evli olan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, Finlandiya'ya tatile çıktı.

İkili -11 derece Kuzey ışıklarının eşlik ettiği romantik manzara eşliğinde poz verdi.

-11 derecede romantik tatil

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Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Çember isimli dizide birlikte rol alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti Finlandiya-Helsinki'ye gitti.
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Burada çekilen romantik karelerini sosyal medyadan yayınlanan ikiliden Pelin Akil paylaşımlarının altına çeşitli mesajlar yazdı.
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ROMANTİK MESAJLAR

ROMANTİK MESAJLAR
"Gözlerimi bir an bile kırpmak istemiyorum burda..."
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"Burda hayatımın en güzel deneyimini yaşıyorum. Haskiler, ren geyikleri, -11 derece soğuk ama ormanın tam ortasında kabinde sıcacık bi uyku. Ve en en en unutulmazı geldiğimiz ilk gün kuzey ışıkları bize kendini tüm ihtişamıyla gösterdi hem de tüm renkleriyle.
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En büyük hayalimdi ve gerçek oldu. İlk gördüğümde resmen korktum,çığlık attım, bakamadım. Kamera oyunu zannediyordum, gözle görülür şekilde bu kadarını beklemiyordum, hiç abartmıyorum sihir gibi muazzam bir şölen. Allah herkese görmeyi nasip etsin"
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"Dünya dediğimiz bu eşsiz gezegende bir sürü kültürle tanışmak,tam bir turist olmak, kaybolmak, kaybolduğunu sandığın anda mutlu olmak. Budur bu fotoğrafta hissettiklerim güzel dostlarım... "
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"Söylediğim kadar yok mu? Allah’ın daha önce hiç görmediğim güzelliği, renkleri şükürler olsun"
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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan

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