Pelin Çift kimdir? Pelin Çift kaç yaşında ve evli mi? İşte Pelin Çift’in hayat hiakayesi…

43 yaşında olan başarılı sunucu Pelin Çift, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi’nde Gazetecilik konusunda yüksek lisans yapan Çift, ilk canlı yayın deneyimini 1997 yılında NTV ekranlarında yaşamıştır. Daha sonra birçok haber kanalında sunuculuk yapan Çift, günümüzde TRT ekranlarında bir bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmaktadır.

Pelin Çift kimdir?

1978 yılında İzmir’de doğan Pelin Çift, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun olmuştur. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Ekrandaki ilk canlı yayın deneyimini 1997'de NTV'de başladığı hava durumu sunuculuğu ile yapmıştır. Pelin Çift bir süre sonra kanalın haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem Skytürk'te çalışmıştır.

2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.

Pelin Çift, Habertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur.

2013'te Show Tv'de Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

2015 itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmuştur.

2016 Yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi"adlı kitabı Erhan Altunay ile birlikte çıkarmıştır.

Ayrıca 2019 Yılından beri TRT 1'de yayımlanan 3'te 3 adlı yarışma programını sunmaktadır.