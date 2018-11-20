Pelin'in rolü Ahu'ya kaldı

İNGİLİZ yazar Patrick Marber’in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan “Closer”, bu sezon da Cengiz Bozkurt yönetmenliğinde tiyatro sahnesine taşınmıştı.

İkincikat prodüksiyonu ile ilk kez 26 Ekim’de perde açan oyunun, daha ilk ayında önemli bir değişiklik yaşandı. 2 yıl önce Anıl Altan ile nikâh masasına oturan Pelin Akil, hamileliği nedeniyle ekipten ayrılmak zorunda kaldı.

Onun canlandırdığı Anna rolünü de hızlı bir çalışma sonucu Ahu Yağtu üstlendi. Bu gelişme nedeniyle provalar yeniden başladı, ayrıca yeni afiş tasarımları hazırlandı.

4 aylık hamile olan Akil’in ay sonuna kadar tiyatroseverlerin karşısına çıkacağı, aralık ayı itibariyle ekibe Yağtu’nun dahil olacağı öğrenildi.

Yağtu’nun yanı sıra Cansel Elçin, Serhan Onat ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın yer aldığı “Closer”, yolları tesadüf eseri kesişen dört kentli insanın ilişkilerini konu alıyor. “Closer” Julia Roberts, Natalie Portman gibi yıldızlarla 2004 yılında beyazperdeye uyarlanmış ve toplam 21 ödül kazanmıştı. (Ayaklıgazete.com)

