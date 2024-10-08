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  4. Pelin Karaca'nın cansız bedeni ormanda bulunmuştu! Katil zanlısından tüyler ürperten ifade

Pelin Karaca'nın cansız bedeni ormanda bulunmuştu! Katil zanlısından tüyler ürperten ifade

08.10.2024 23:10
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaybolduktan sonra Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca’yı öldüren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis sorgusunda korkunç cinayeti itiraf eden 37 yaşındaki Ali U.'nun ifadesi ise kan dondurdu.

Pelin Karaca'nın cansız bedeni ormanda bulunmuştu! Katil zanlısından tüyler ürperten ifade

Türkiye yine bir kadın cinayetiyle daha sarsıldı. Son günlerde artan şiddet olayları herkesi endişelendirirken bu kez acı haber Manisa'dan geldi. Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'yı öldürdüğü öne sürülen şüpheli Ali U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen zanlı, Pelin Karaca'nın kaza sonucu öldüğünü iddia etti. Zanlı Ali U'nun ifadesinde gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Pelin Karaca ile aralarının bir süre önce bozulduğunu ve Karaca'nın kendisini terk ettiğini, son görüşmelerinde 21 yaşındaki kadını barışmaya zorladığını, kabul etmeyince de tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

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CESEDİ ALIP ORMANA GÖMDÜ

Zanlı, Pelin Karaca'nın kaza sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu anlatan zanlı, Karaca'nın öldüğünü anlayınca panik ve telaşla kadının cenazesini Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana götürüp gömdüğünü aktardı.

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NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi, polise başvurmuştu. Karaca'nın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı belirtilen 37 yaşındaki Ali U'yu şüpheli olarak gözaltına almıştı.

Zanlı, ifadesinde Karaca'nın cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtmiş, şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada kadının cenazesi bulunmuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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