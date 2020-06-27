Pelin Karahan'dan mavi kutlama!

Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve çocukları Ali Demir ve Can Eyüp ile Bodrum’da tatil yapıyor. Pelin Karahan ve ailesi önceki gün Yalıkavak’taydı. Uzun süre plajda oturmayı tercih eden oyuncu, çocuklarının ısrarı üzerine denize girdi.

"ANNE GEL, DENİZE GİRELİM"

Çocuklarının, "Anne gel, denize girelim" ısrarlarını kıramayan 35 yaşındaki oyuncu, beline havlu sararak plaja indi. Kilolu görüntü vermek istemeyen Karahan, etrafı kontrol ettikten sonra serin sulara atladı.

Çocukları Ali Demir ve Can Eyüp ile denizde oynayan oyuncu, eşinin sırtına binip yüzdü.

HAVLU İSTEDİ!

Pelin Karahan denizden çıkarken ise arkadaşlarından havlu istedi. Hemen belini kapatan ünlü oyuncu, hızlı adımlarla gözlerden uzaklaştı. 24 Haziran 2014’te evlenen ünlü çift evlilik yıl dönümlerini de Bodrum'da kutlamış oldu.

Pelin Karahan'ın Bodrum tatilinden renkli kareler, objektiflere böyle yansıdı. (Gecce)



