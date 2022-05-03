Pelin Karahan: Görenler şaşırıyor 'Sana ne olmuş böyle!' diyorlar

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bayram tatilini Bodrum'da geçiren oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Yalıkavak Marina'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, "Çocuklar için geldik. Çok yoğun bir tempodan çıktığımız için böyle sinlenmeye ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki oyuncu, "Bedri Bey de burada çocuklarla evde. Ben de yürüyüşe çıktım. Spor yapmaktan keyif alıyorum." dedi.

"11 KİLO VERDİM"

Zayıfladığını belirten ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

11 kilo verdim, hala da devam ediyorum. Çok yoğun bir çalışma tempom olduğu için artık kendi gidiyor. Sağlıklı olduğum için sorun yok. Beni uzun süredir görmeyen arkadaşlarım şaşırıyor, 'Sana ne olmuş böyle!' diyorlar.

"SAHNEDE HATA YAPMA LÜKSÜN YOK"

Rol aldığı bir tiyatro oyunuyla ilgili de konuşan Pelin Karahan, "Tiyatrodayım, biletler de güzel satılıyor. Tiyatro daha keyifli. Komedi çok güzel, çok eğleniyorum. Sahnede hata yapma lüksün yok o yüzden çok çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.





