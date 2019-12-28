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  4. Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir 5 yaşında!

Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir 5 yaşında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 14:40 | Son Güncelleme

Pelin Karahan'ın büyük oğlu Ali Demir 5 yaşına bastı. Oyuncu oğlu için bir parti organize etti.

Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir 5 yaşında!

2014 yılında Bedri Güntay'la evlenen Pelin Karahan'ın Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu oldu.

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Güzel oyuncunun büyük oğlu Ali Demir 5 yaşına bastı.

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Pelin Karahan oğlu için sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

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Pelin Karahan, doğum günü fotoğrafını "İyi ki doğdun ilk göz ağrım" notuyla Instagram'da paylaştı.5Bedri Güntay ise aile fotoğrafının altına "Baba olduk seninle... Arkadaş, aile olduk... Bir olduk... Can olduk... Nefes olduk... O kadar çok şey olduk ki, sen olduk be arkadaş! Seni, sizi her şeyden çok seviyorum... İyi ki doğdun benim aslan oğlum!" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan Ali Demir

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