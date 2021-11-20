Pelin Karahan karın kaslarıyla şov yaptı! "Kim der iki çocuk annesi..."

Şimdilerde Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.

37 yaşındaki Karahan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten iki erkek evlat dünyaya getiren oyuncu, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.

Pelin Karahan bu kez spor paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, spor salonunda verdiği pozları ve boks yaparken çekilen bir videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.



Fit haliyle beğeni toplayan Karahan, adeta iltifat yağmuruna tutuldu. Hayranları oyuncu için "Kim der iki çocuk annesi diye", "Mükemmel görünüyorsun" yorumlarında bulundu.





