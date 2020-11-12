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Pelin Karahan setlere ara verdi! Yeni hobisini buldu!

12.11.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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Pelin Karahan setlere ara verdi! Yeni hobisini buldu!

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakterine hayat veren Pelin Karahan oyunculuğa ara verdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizi ve film setlerine mola veren güzel oyuncu yeni hobisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

24 Haziran 2014 tarihinde iş insanı Bedri Güntay’la nikah masasına oturan güzel oyuncu Pelin Karahan oğulları Ali Demir ve Can Eyüp’ü dünyaya getirdi. Mutlu evlilik tablosunu çocuklarıyla tamamlayan Pelin Karahan anne olduktan sonra set temposundan uzak kalmayı tercih etti.

36 yaşındaki güzel oyuncu Kavak Yelleri dizisinden sonra Muhteşem Yüzyıl, Mavi Kelebekler, Yeter ve Yuvamdaki Düşman projelerinde yer aldı. Dizilerden sonra yemek programı sunmaya başlayan ve reklam filmlerinde boy gösteren ünlü sanatçı koronavirüs pandemisiyle birlikte adeta inzivaya çekildi. Evinde eşi ve çocuklarıyla zaman geçiren Pelin Karahan resim yapmaya merak saldı.

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‘HADİ RESİM YAPALIM’

pelin karahan

Resim yaparken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Karahan gönderisine, “Hadi resim yapalım” notunu ekledi. Pelin Karahan’ın yüzündeki mutluluk ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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