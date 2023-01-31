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Pelin Kaya'yı doğum gününde hayattan koparmıştı! Vahşette akılalmaz sözler: Televizyona çıkmak istiyorum, psikopatım

31.01.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malta'da Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri, Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı otomobiliyle ezdikten sonra araçtan inip Kaya'ya taş atmış ve yardım etmek isteyenlere de engel olmuştu. Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme"den tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Pelin Kaya'nın ölümüyle ilgili Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediği aktarıldı.

Pelin Kaya'yı doğum gününde hayattan koparmıştı! Vahşette akılalmaz sözler: Televizyona çıkmak istiyorum, psikopatım

Malta'da iç mimar olarak çalışan Türk vatandaşı Pelin Kaya, doğum günü olan 18 Şubat'ta meydana gelen olayda hayatını kaybetmişti. Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri, aracıyla ilk önce Pelin Kaya'yı ezmiş, ardından Kaya'ya taş atıp çevredekilerin yardım etmesini engellemişti. Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediği ifade edildi. Pelin Kaya'nın ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması görülürken görgü tanıklarının, Camilleri'nin davranışının normal değil, son derece agresif olduğunu söyledi.

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"BEN PSİKOPATIM, BUNUNLA DA GURUR DUYUYORUM"

Malta basınındaki haberlere göre, Camilleri’ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yöneltildiği davanın ikinci duruşmasında, polis müfettişi Kurt Zahra ile görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.

Olayın saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Zahra, sürücünün arabasından inip yoldan geçenlere ve mağdura taş atmaya başladığını söyledi.

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Zahra, Camilleri'nin olay sonrasında sağlık kontrolleri sırasında bir doktora "birine zarar vermek istediğini" söylediğini aktardı.

Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediği ifade edildi.

Failin olaydan önce polise kokain aldığını söylediği aktarıldı.

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"SON DERECE AGRESİFTİ"

Duruşmada, polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından elde ettiği bilgiler de paylaşılırken, Camilleri’nin, kullandığı aracı Sliema istikametinde yürüyen Pelin Kaya’nın üstüne sürdüğü belirtildi.

Olaya müdahale eden polislerden Luke Ciangura da kaza haberi olarak kendilerine gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve o an ortamın kaos olduğunu anlattı.

Görgü tanıklarının, Camilleri'nin davranışının normal değil, son derece agresif olduğunu söylediği aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 9 ŞUBAT'TA

Bu arada davayı Türkiye'den gelen Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti.

Kaya'nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olan Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin de Pelin Kaya’nın ailesiyle yakından ilgilendiği öğrenildi.

Kaya'nın yaşamını yitirdiği ve Camilleri’nin tutuklu yargılandığı olaya ilişkin üçüncü duruşma, 9 Şubat’ta görülecek.

NE OLMUŞTU?

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast-food restoranın önünden geçen 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek, çarptığı Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme"den tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Pelin Kaya’nın cenazesi ise 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve 22 Ocak’ta İstanbul'da toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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Malta Pelin Kaya

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