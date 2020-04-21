Pelin otu nedir? Artemisia bitkisi koronavirüse karşı etkili mi?

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici Covid Organics adlı bir bitkisel ilaç geliştirdiklerini açıkladı. Pek çok şifalı ot ile hazırlanan ilaçta özellikle artemisia yani Türkçe adı ile pelin otu olduğu belirtiliyor. Peki pelin otu nedir? İşte artemisia bitkisi ile ilgili merak edilenler.

Pelin otu (Artemisia absinthium), papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki grimsi ya da beyazımsı yeşil renkli, parçalı yapraklıdır. Itırlı bir bitkidir. Hekimlikle kullanılır. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişir, kırmızı çiçekleri vardır.

Antik çağda ilaç olarak kullanılmış olan pelin otu, absinth, absinthe, absenta olarak da bilinen absent adlı alkollü içkinin ana maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu içki rakı ya da brendi yapımına hazır mayşenin ya da daha önce damıtılmış tarımsal kökenli ispirtonun pelin otu ve başta anason olmak üzere başka baharatlarla beraber damıtılması sonucu elde edilir. Pelin otunun alkolle beraber damıtılmasından dolayı thujone ve anasondan dolayı da anethol içerir. Thujone uyuşturucu etkisi olan bir madde olduğu için absinthlerin içeriğindeki thujone miktarı kontrol edilir ve üzerlerinde alkol miktarının yazdığı yere not edilir. Bu içki askeri hekimlerce uzun yıllarca askerlerin savaş motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla kullanılmıştır.

Pelin otu ayrıca beyaz şarabın brendi ile çeşnilendirilmesi sonucu yapılan vermut içkisinde de kullanılır.

Dağlarda yetişen tadı acı olan bir çiçektir ve ilaç-içki yapımında kullanılır. Oldukça acı bir ottur.

Mide ve bağırsak ülseri ile böbrek yetmezliği olanlar kullanmamalıdır

