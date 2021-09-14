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Pelin Öztekin çirkin mesajları ifşa etti! "Sapıklığında boğul"

14.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

53 kilo verdikten sonra sosyal medyada daha aktif olan Pelin Öztekin yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Öztekin son olarak kendisine gelen çirkin mesajları ifşa etti.

Pelin Öztekin çirkin mesajları ifşa etti! "Sapıklığında boğul"

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yaz ayları boyunca deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Öztekin, o günlere ait paylaşımlarının yanında gündelik hayata dair paylaşımlarına da devam ediyor.

2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ve 6 ayda 53 kilo veren Öztekin, fit haliyle de zaman zaman gündeme geliyor. Öztekin yaptığı paylaşımlardan sonra kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa etti.

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Ekran Alıntısı

Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına "Yalarım" ve benzeri tarzda yorumlarda mesaj atmasına daha fazla dayanamayan Pelin Öztekin mesajları ifşa ederek "Sapıklığında boğul" dedi.

Pelin Öztekin sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.

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Pelin Öztekin Instagram
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