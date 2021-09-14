Pelin Öztekin çirkin mesajları ifşa etti! "Sapıklığında boğul"

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yaz ayları boyunca deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Öztekin, o günlere ait paylaşımlarının yanında gündelik hayata dair paylaşımlarına da devam ediyor.

2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ve 6 ayda 53 kilo veren Öztekin, fit haliyle de zaman zaman gündeme geliyor. Öztekin yaptığı paylaşımlardan sonra kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa etti.

Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına "Yalarım" ve benzeri tarzda yorumlarda mesaj atmasına daha fazla dayanamayan Pelin Öztekin mesajları ifşa ederek "Sapıklığında boğul" dedi.

Pelin Öztekin sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.

