Pelin Öztekin: Güzel bir diziyle karşınızda olacağım

Pelin Öztekin, sevgilisi Alican Tabak ile katıldığı Aşk Yolunda filminin galasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda babası Rasim Öztekin’i kaybeden Pelin Öztekin, acıların kolay kolay kaybolmadığını dile getirdi.

Pelin Öztekin, “Geride kalmıyor tabii ki de. Hem olmuyor bir şekilde absorbe etmeye çalışıyoruz. Atlatmaya çalışıyorsunuz. Başka şeylerle o anı ötelemeye çalışıyorsunuz. Ama o unutulacak bir şey değil” diye konuştu.

"YENİ DİZİYLE KARŞINIZDA OLACAĞIM"

Yaz ayında çektiği sinema filminin yakında vizyona gireceğini belirten Pelin Öztekin, görüşmekte olduğu bazı projeler bulunduğunu söyledi. Oyuncu, biraz kendisini dinlemek istediğini ama artık çalışma vaktinin geldiğini belirtti. Bir yıl dizilere ara veren Pelin Özkekin, “Ocak’ta inşallah çok güzel bir diziyle karşınızda olacağım” diyerek de yeni dizi müjdesini verdi.

