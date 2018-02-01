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Pelin Öztekin o haberlere isyan etti: Sıkıldım

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

‘Yuvamdaki Düşman‘ dizisinde canlandırdığı saplantılı âşık Nil karakteriyle adından söz ettiren Pelin Öztekin, zayıflığı üzerine çıkan haberlere hakkında konuştu

Pelin Öztekin o haberlere isyan etti: Sıkıldım

SHOW TV’nin çiçeği burnunda dizisi ‘Yuvamdaki Düşman’da zengin bir ailenin şımarık kızını canlandıran Pelin Öztekin, “Kötü karakter hafızada daha çok yer ediniyor ve daha çok seviliyor” diyor.

Psikolojik gerilim türündeki senaryosuyla ekranlara yeni bir soluk getiren ‘Yuvamdaki Düşman’ geçtiğimiz hafta SHOW TV’de izleyici ile buluştu. Dizide Nil Çifthanlı karakterini canlandıran Pelin Öztekin HT Magazin’e samimi açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süre geçirdiği mide ameliyatı ve yaptığı diyetlerle gündemde kalan Pelin Öztekin, dört yıl önce mide ameliyatı geçirdi ve 90 kilo verdi. Öztekin bu hali hakkında şu yoruma yapıyor:

"İdeal kiloya ve sağlıklı bir vücuda ulaşabilmek için hırs yaptım. Şu an iyi bir noktadayım. Bu konuda çok sayıda mesaj alıyorum. Hem kadınlar hem de erkekler beni rol model olarak görüyor. Ama sürekli zayıflamam üzerinden haberler yapılmasından sıkıldım. Ben hep kendimle barışıktım. İnsanlar zayıfladıktan sonra kilo degişimimle beraber karakterimin ya da hayatımın da değiştiğini sanıyor. Oysa kilolarımla beraber sadece yaşam kalitem ve görünümüm değişti. Ben yine aynı benim. Hem bana kalırsa her kadın güzeldir. "

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin yuvamdaki düşman

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