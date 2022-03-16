MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelin Öztekin yazı özledi, bikinili pozunu paylaştı! 93 kilo vermişti

Pelin Öztekin yazı özledi, bikinili pozunu paylaştı! 93 kilo vermişti

16.03.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolarını verdikten sonra sık sık verdiği kiloyla gündeme gelen Pelin Öztekin fitliğiyle adından söz ettiriyor. 93 kilo verdikten sonra kendini yeniden yaratan oyuncu yaza özlemini takipçileriyle paylaştı.

Pelin Öztekin yazı özledi, bikinili pozunu paylaştı! 93 kilo vermişti

Mide küçültme ameliyatı olan ünlüler arasından yer alan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014'te 153 kiloyken olduğu mide küçültme ameliyatı sonrasında toplamda 93 kilo vererek 60 kiloya düşmüştü. Pelin Öztekin'in paylaşımları sık sık gündeme geliyor.

Pelin Öztekin son olarak yaza özlemini dile getirdi. Deniz içinde olduğu bir kareyi paylaşan oyuncu "Bence yeteri kadar kar gördük. Artık ısınabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Öztekin'in deniz ortasında bacak bacak üstüne atarak verdiği bir poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su böreğine 'water pie' yazınca... "Görgüsüz şeyler..."Su böreğine 'water pie' yazınca... "Görgüsüz şeyler..."
Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"
Emine Erdoğan devreye girdi! "Gözden geçirin"Emine Erdoğan devreye girdi! "Gözden geçirin"
Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar! Aralarında doktor ve polis de var

Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar! Aralarında doktor ve polis de var

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj!

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj!

Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

Erkek cinsel organlı pasta kriz çıkardı! Misafirler düğünü terk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.