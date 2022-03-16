Pelin Öztekin yazı özledi, bikinili pozunu paylaştı! 93 kilo vermişti

Mide küçültme ameliyatı olan ünlüler arasından yer alan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014'te 153 kiloyken olduğu mide küçültme ameliyatı sonrasında toplamda 93 kilo vererek 60 kiloya düşmüştü. Pelin Öztekin'in paylaşımları sık sık gündeme geliyor.

Pelin Öztekin son olarak yaza özlemini dile getirdi. Deniz içinde olduğu bir kareyi paylaşan oyuncu "Bence yeteri kadar kar gördük. Artık ısınabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

Öztekin'in deniz ortasında bacak bacak üstüne atarak verdiği bir poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



