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Pelin Ünker en fazla tehdit alan gazeteciler listesinde

15.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

Küresel medya kuruluşlarınınn katılımıyla oluşturulan platform dünyada en fazla tehdit altında bulunan 10 gazetecinin listesini yayımladı.

Listede gazeteci Pelin Ünker de bulunuyor.Aralarında Reuters, Financial Times ve Associated Press'in de bulunduğu küresel medya kuruluşları yeni bir ifade özgürlüğü platformu için bir araya geldi.

Dünyada en fazla tehdit alan gazetecileri gündeme getirmeyi amaçlayan One Free Press Coalition (Bir Özgür Basın Koalisyonu) bundan sonra her ay "en acil tehdit altında bulunan" 10 gazeteciyi duyuracağını açıkladı. Grubun amacının "gerçeğin peşinde oldukları için saldırıya uğrayan gazetecileri savunmak” olduğu belirtildi.

Yayımlanan ilk listede Türkiye'den Paradise Papers yazı dizisiyle ilgili Binali Yıldırım ve çocuklarının açtığı davada para ve hapis cezasına çarptırılan gazeteci Pelin Ünker de yer aldı. Gazeteci Ünker, DW Türkçe'ye de yazıyor.

Ünker DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında gazeteciler baskı altında. Böyle bir listede yer almak elbette üzücü ama bu tip oluşumlar gazetecilerin seslerini duyurabilmesi için çok önemli" dedi ve ekledi:

"Kendi adıma yalanlanmayan, salt gerçeği yansıtan haberlerimden dolayı cezalandırılmak istemiyorum. Bu vesileyle cezaya konu olan haberlerimi bir kez daha hatırlatmak isterim. Paradise Papers dünyanın dört bir yanından 372 gazeteci tarafından haberleştirildi. Ancak ceza alan tek gazeteci benim... Ben ceza alsam da gerçek değişmeyecek. Çünkü bu şirketler gerçek. Gazeteciler baskı altında olsa da kamuoyunu ilgilendiren gerçekler haberleştirilmeye devam edecek."

Ünker, Cumhuriyet gazetesinde Kasım 2017'de yayımlanan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki off-shore şirketlerini konu alan Paradise Papers yazı dizisi nedeniyle 8 bin 660 lira para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Listede ayrıca öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı da yer alıyor. Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girerken görülmüştü.

Listede yer alan diğer gazeteciler Suudi Arabistan'da kadın hakları konusunda blog yazdığı için tutuklanan Eman El Nafjan, Myanmar'da tutuklu olan Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, haberleri nedeniyle saldırıya uğrayan Kolombiyalı gazeteci Claudia Duque, Moritanya'da tutuklanan blogger Mohamed Cheikh Ould Mohamed, Güney Sudan'da tutuklanma tehditleri alan Juba Monitör gazetesi editörü Anna Nimiriano, Kamerun'daki Afrik 2 radyosu muhabiri Thomas Awah Junior, Vietnam'da insan hakları blogu yazan ve bundan dolayı cezaya çarptırılan Tran Thi Nga.

AP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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