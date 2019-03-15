Pelin Ünker en fazla tehdit alan gazeteciler listesinde

Listede gazeteci Pelin Ünker de bulunuyor.Aralarında Reuters, Financial Times ve Associated Press'in de bulunduğu küresel medya kuruluşları yeni bir ifade özgürlüğü platformu için bir araya geldi.

Dünyada en fazla tehdit alan gazetecileri gündeme getirmeyi amaçlayan One Free Press Coalition (Bir Özgür Basın Koalisyonu) bundan sonra her ay "en acil tehdit altında bulunan" 10 gazeteciyi duyuracağını açıkladı. Grubun amacının "gerçeğin peşinde oldukları için saldırıya uğrayan gazetecileri savunmak” olduğu belirtildi.

Yayımlanan ilk listede Türkiye'den Paradise Papers yazı dizisiyle ilgili Binali Yıldırım ve çocuklarının açtığı davada para ve hapis cezasına çarptırılan gazeteci Pelin Ünker de yer aldı. Gazeteci Ünker, DW Türkçe'ye de yazıyor.

Ünker DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında gazeteciler baskı altında. Böyle bir listede yer almak elbette üzücü ama bu tip oluşumlar gazetecilerin seslerini duyurabilmesi için çok önemli" dedi ve ekledi:

"Kendi adıma yalanlanmayan, salt gerçeği yansıtan haberlerimden dolayı cezalandırılmak istemiyorum. Bu vesileyle cezaya konu olan haberlerimi bir kez daha hatırlatmak isterim. Paradise Papers dünyanın dört bir yanından 372 gazeteci tarafından haberleştirildi. Ancak ceza alan tek gazeteci benim... Ben ceza alsam da gerçek değişmeyecek. Çünkü bu şirketler gerçek. Gazeteciler baskı altında olsa da kamuoyunu ilgilendiren gerçekler haberleştirilmeye devam edecek."