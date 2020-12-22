Pelin Ünker'e açılan tazminat davası reddedildi

Çalık Holding'in avukatı Karakaya, daha önceki taleplerini tekrar ederek davanın kabulünü, Ünker ve Erdinç'in avukatı Yalçın ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, detayları gerekçeli kararda daha sonra açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi.

Mahkemenin kararıyla ilgili DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Sorumluluğum gereğince, haberi yapmadan önce Çalık Holding’e ulaştım ve yapacağım haberle ilgili görüşlerini aldım. Haberimde de bu açıklamaya olduğu gibi yer verdim" diyen Ünker, sözlerini "Ayrıca haber içeriğinde ısrarla Off-Shore şirket kurmanın suç olmadığını, yasal olduğunu ancak Bakanlar Kurulu hangi ülkelerin 'vergi cenneti' olduğunu açıklamadığı için yıllardır Hazine'nin gelir kaybına uğradığını belirtmiş olmama rağmen Çalık Holding, 'kamuoyunu yanıltma maksatlı, iyi niyetten uzak bir haber' olduğu iddiasıyla hem iftira suçlamasında bulundu hem de tazminat davası açtı" şeklinde sürdürdü.

Açılan ceza davasında düşme kararı verildiğini vurgulayan Ünker, "İstinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, haberimin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığı ve bu nedenle de suç olmadığı gerekçesiyle hakkımda beraat kararı verdi ve bu karar kesinleşti. Aynı şekilde tazminat davasında da mahkeme, haberin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle tazminat talebini reddetti" bilgisini verdi.