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PELİT PASTANELERİ'NİN SAHİBİNİN EŞİ AFİFE AYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Pelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA
Pelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Pelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Selahattin Ayan, Milli Eğitim eski Bakanı İsmet yılmaz, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Mustafa Sarıgül, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Mustafa Sarıgül, “Annemizi bugün hak dünyaya uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok değerli evlatlar yetiştirdi. Çok değerli müesseseler kurdu. O evlatlar da annemizin bu güzel anılarına sahip çıkacak inşallah" dedi.
Afife Ayan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Selahattin Ayan'ın görüntüsü
-İsmet Yılmaz görüntüsü
-Muammer Güler
-Mustafa Sarıgül
-Dua ve helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Mustafa Sarıgül ile röp
Genel ve detay görüntüler

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