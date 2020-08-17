Pelosi ABD Postası İçin Temsilciler Meclisi'ni Geri Çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, başkanlık seçimleri öncesinde ABD Posta Hizmetleri’nin (USPS) bütçe düzenlemesiyle ilgili oylama için, yaz tatilinde olan milletvekillerini geri çağırdı. Ülkede Corona virüsü salgını nedeniyle, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Haziran ayında USPS’in başına gelen ve Başkan Donald Trump destekçisi olduğu bilinen Louis DeJoy’un kurumda bütçe tasarrufu gerekçesiyle devreye soktuğu yeni uygulamalar, bu adımın başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanmanın zorlaştırılmasına neden olacağını savunan Demokratlar’ın tepkisine neden oluyor. Demokratlar, Pelosi’nin gündeme aldığı USPS bütçe yasa teklifiyle, son dönemlerde posta hizmetinde yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Pelosi milletvekillerine yaptığı çağrıda, “Posta Hizmetleri demokrasimizin ana direklerindendir, anayasada da güvence altına alınmıştır ve ilaçların, Sosyal Güvenlik ödemelerinin, maaşların, vergi iadelerinin ve posta yoluyla kullanılan oyların, en ücra köşelerde yaşayanlar dahil milyonlarca Amerikalı’ya ulaştırılmasını sağlamada kritik bir önemi vardır” dedi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’nun Demokrat lideri Chuck Schumer da çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’a seslenerek, Senato’nun hızlı bir şekilde harekete geçerek USPS’ten sorumlu yetkili Louis DeJoy’un posta hizmetlerinde neden olduğu “büyük çaplı hasarın giderilmesi” çağrısını yaptı. Schumer, Amerikalılar’ın “maaş çekleri, ilaçları ve diğer ihtiyaçlarının zamanında ulaştırılabilmesi ve seçimlerin tamamen bağımsız ve adil bir şekilde yapılabilmesi için” USPS bütçesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Pelosi ve Schumer ayrıca USPS’in başındaki DeJoy’u ve kurumun müdürü Robert Duncan’ı Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komisyonu’nde ifade vermeye çağırdı. Başkan Donald Trump’ın posta yoluyla kullanılacak oyların seçimlerde hileye neden olacağı yönündeki iddiaları Demokratlar’dan tepki görmeye devam ederken, Başkan’ın geçen hafta yaptığı bir açıklamada USPS’e verilmesi beklenen 25 milyarlık acil durum fonunu posta yoluyla oy kullanılmasını zorlaştırma amacıyla geciktirdiğini söylemesi tepkilerin ve tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.

Trump, konuyla ilgili olarak daha sonra yaptığı bir açıklamada ise karara bağlanamayan Corona virüsü salgını ikinci yardım paketi için Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’in önerisini kabul etmesi halinde posta idaresinin bütçesini onaylayacağını söyledi. Başkan’ın, Kasım ayında yeniden seçilebilme çabasıyla ABD Posta Hizmetleri’ne müdahale ettiği görüşünde olan Pelosi ve Schumer, USPS yetkililerine yaptıkları çağrıda, “Posta hizmetleri bakanı ve USPS’in üst düzey yetkilisi seçimlerden sadece birkaç ay önce, milyonlarca kişinin oyuna karşı tehdit oluşturan bu tehlikeli yeni uygulamalarda neden ısrar ettiklerini Kongre’ye ve Amerikalılar’a açıklamak zorunda” dedi. Cumhuriyetçi partiye büyük bağışlarıyla bilinen Trump’ın atadığı Posta Hizmetleri Bakanı DeJoy bu çağrıya uyarak ifade verip-vermeyeceğini henüz belirtmedi ancak Senatör Schumer DeJoy’un Kongre’ye ifade vermeyi kabul etmemesi halinde görevden alınması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray iddiaları reddediyor Trump’ın seçim sürecine müdahale etmeye çalıştığı iddialarını reddeden Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Pazar günü CNN’e yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı, gerek posta yoluyla gerek başka bir yolla olsun, oyunu meşru bir şekilde kullanan hiç kimseye müdahale etmeyecek” şeklinde konuştu.