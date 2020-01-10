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  4. Pelosi: ‘Azil Gerekçeleri Gelecek Hafta Senato’ya Gönderilecek’ 

Pelosi: ‘Azil Gerekçeleri Gelecek Hafta Senato’ya Gönderilecek’ 

10.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkında onaylanan azil gerekçelerini Senato’ya göndermek için gelecek hafta gerekli adımların atılacağını açıkladı

Pelosi: ‘Azil Gerekçeleri Gelecek Hafta Senato’ya Gönderilecek’ 

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkında onaylanan azil gerekçelerini Senato’ya göndermek için gelecek hafta gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Pelosi Demokrat üyelere gönderdiği mektupta, Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’dan gelecek hafta, Senato’da yapılacak yargılama sırasında savcılık görevi üstlenecek üyelerin atanması ve azil gerekçelerinin Senato’ya gönderilmesini içeren bir tasarıyı sunmaya hazır olmasını istediğini bildirdi.

Pelosi, Demokratlar’ın Salı günü yapılacak parti grup toplantısında bundan sonra atılacak adımlar hakkında görüş alışverişi yapacaklarını belirtti.

Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu Senato’da başlayacak azil duruşmaları, Trump’ın, Ukrayna’ya askeri yardımı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’la oğlu ve Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddiaları soruşturması şartına bağlamasına odaklanacak.

Temsilciler Meclisi 18 Aralık’ta Trump’ı "görevini kötüye kullanma" ve "Kongre'nin görevini yerine getirmesini engelleme" suçlarıyla itham etmişti.

Senato’daki sürecin başlaması için Pelosi’nin azil gerekçelerini Senato’ya göndermesi gerekiyor. Pelosi Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından gerekçeleri hemen Senato’ya göndermemişti.

Demokratlar, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney gibi Temsilciler Meclisi’nde ifade veremeyen bazı tanıkların da Senato’daki yargılama sürecinde ifadelerinin alınmasını istiyor.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise Senato’daki yargılama sürecini yeni tanık olmadan bir an önce başlatmaktan yana tavır çiziyor.

McConnell’ı Başkan aklamak için adil olmayan bir yargılamayla bir an önce bu dosyayı kapatmaya çalışmakla eleştiriyor.

Başkan Donald Trump hakkındaki azil sürecinin bir sonraki aşaması olan Senato’daki yargılamanın gelecek hafta başlaması bekleniyor.

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