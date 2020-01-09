Pelosi: 'Azil Gerekçelerini Yakında Senato'ya Göndereceğim'

Pelosi, Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından gerekçeleri hemen göndermemişti. Hatta tanıklar konusunda bir anlaşma olmazsa gerekçeleri hiç göndermeme ihtimalinin de olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Pelosi bugünkü açıklamasıyla, anlaşma olmasa da gerekçeleri göndermeye hazırlandığının sinyalini verdi.

Demokratlar, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney dahil bazı tanıkların da Senato’daki yargılama sürecinde ifadeye çağrılmasını istiyor. Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise Senato’daki yargılama süreci başladıktan sonra bu konuların karara bağlanmasından yana tavır çiziyor.

Pelosi Kongre’de düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Bunları sonsuza kadar bekletmeyeceğim. Hazır olduğumda göndereceğim ve bu muhtemelen yakında olacak” diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’nin Noel öncesinde Trump hakkındaki iki azil gerekçesini onaylamasının ardından Senato’daki yargılama sürecinin başlayabilmesi için Pelosi’nin bu gerekçeleri Senato’ya göndermesi gerekiyor.

Pelosi, “Akıllı ve stratejik hareket etmeliyiz” dedi.

Pelosi ayrıca, Senato’daki Cumhuriyetçiler’i adil bir yargılama olmadan acele biçimde Başkan Trump’ı aklamaya çalışmakla eleştirdi.

Nancy Pelosi Salı akşamı yaptığı bir açıklamada, gerekçeleri göndermeden önce McConnell’dan Senato’daki sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin kuralları kamuoyuna açıklamasını talep etmiş, böylece Demokratlar’ın “nasıl bir arenaya çıkacaklarını görebileceklerini” söylemişti. Ancak McConnell’ın Ortadoğu’daki artan gerilimlere de işaret ederek bu süreci ağırdan aldığı gözleniyor. Hatta McConnell, Pelosi’yi “olabilecek en kötü zamanda tehlikeli bir azil oyunu oynamakla” suçlamıştı.

Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu Senato’da başlayacak azil duruşmaları, Trump’ın, Ukrayna’ya askeri yardımı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’la oğlu ve Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddiaları soruşturması şartına bağlamasına odaklanacak. Temsilciler Meclisi 18 Aralık’ta Trump’ı "görevini kötüye kullanma" ve "Kongre'nin görevini yerine getirmesini engelleme" suçlarıyla itham etmişti.