Pelosi ‘Azil Savcısı’ Olacak Üyeleri Açıkladı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasının Senato’daki yargılama sürecinde savcılık görevi üstlenecek üyeleri açıkladı.
Buna göre, Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkan Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, 7 kişilik ekibe başkanlık edecek. Hukuk kökenli kişilerden seçildiği gözlenen ekipte New York milletvekili Hakeem Jeffries, Teksas milletvekili Sylvia Garcia, Florida milletvekili Val Demings, Colorado milletvekili Jason Crow ve California milletvekili Zoe Lofgren da bulunuyor.
Pelosi, yargılamada savcılık görevini yürütecek üyeleri açıkladığı basın toplantısında, “Bugün önemli bir gün. Sözkonusu olan ABD Anayasası” ifadesini kullandı.
Pelosi’nin basın toplantısı yaptığı sırada Başkan Trump da Twitter üzerinden “Hiçbir Şey Yapmayan Demokratlar’dan yeni bir düzenbazlık” açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da, “Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin bu sahte, gayrimeşru azil süreciyle başardığı tek şey, Amerika halkı yerine politikaya odaklandığını göstermek oldu. ‘Bunun acil ve ulusal güvenlik açısından hayati önemde olduğu’ yalanını söyledi çünkü maddeler geçtiğinde, siyasi destek toplamak için kötü bir çabayla bir ay boyunca bu maddeleri bekletti. Bugünkü açıklaması da hiçbir şeyi değiştirmiyor” dedi.
Başkan Trump’ın yanlış hiçbir şey yapmadığını ve tümüyle aklanmayı beklediğini vurgulayan Grisham açıklamasında, “Bu arada Başkan Trump bu ülkenin halkına büyük faydalar sağlayacak Çin Ticaret Anlaşması’nı imzaladıktan sonra da tüm Amerikalılar için çalışmaya devam edecek. Bunu yaparken Demokratlar ise sadece Başkan’ın aleyhinde çalışacak” ifadelerine yer verdi.
Temsilciler Meclisi geçen ay, Başkan Trump’ın Ukrayna’dan kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmalar yürütmesini istemesiyle bağlantılı iki azil maddesini onaylamıştı. Bu maddelerden biri görevi kötüye kullanmak, diğeri ise Kongre’nin çalışmasını engellemekti.
Ancak Pelosi üç hafta boyunca bu maddeleri Senato’ya göndermeyerek sürecin yavaşlamasına neden oldu. Pelosi bu sürede Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell’dan Trump’ın önde gelen yardımcılarının tanıklık etmesine ve Beyaz Saray belgeleri için celp gönderilmesine ikna etmeye çalıştı.
Temsilciler Meclisi’nde bugün iki azil maddesinin Senato’ya gönderilmesi için oylama yapılması planlanıyor. Temsilciler Meclisi Trump’ı azletmiş olsa da, Başkan’ın görevden alınıp-alınmayacağına Senato’daki yargılama sonucunda karar verilecek. Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından, savcı görevi üstlenecek üyeler Kongre binasının diğer kanadındaki Senato kısmına yürüyerek maddeleri resmen teslim edecek.
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