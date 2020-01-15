Pelosi ‘Azil Savcısı’ Olacak Üyeleri Açıkladı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasının Senato’daki yargılama sürecinde savcılık görevi üstlenecek üyeleri açıkladı.

Buna göre, Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkan Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, 7 kişilik ekibe başkanlık edecek. Hukuk kökenli kişilerden seçildiği gözlenen ekipte New York milletvekili Hakeem Jeffries, Teksas milletvekili Sylvia Garcia, Florida milletvekili Val Demings, Colorado milletvekili Jason Crow ve California milletvekili Zoe Lofgren da bulunuyor.

Pelosi, yargılamada savcılık görevini yürütecek üyeleri açıkladığı basın toplantısında, “Bugün önemli bir gün. Sözkonusu olan ABD Anayasası” ifadesini kullandı.

Pelosi’nin basın toplantısı yaptığı sırada Başkan Trump da Twitter üzerinden “Hiçbir Şey Yapmayan Demokratlar’dan yeni bir düzenbazlık” açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da, “Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin bu sahte, gayrimeşru azil süreciyle başardığı tek şey, Amerika halkı yerine politikaya odaklandığını göstermek oldu. ‘Bunun acil ve ulusal güvenlik açısından hayati önemde olduğu’ yalanını söyledi çünkü maddeler geçtiğinde, siyasi destek toplamak için kötü bir çabayla bir ay boyunca bu maddeleri bekletti. Bugünkü açıklaması da hiçbir şeyi değiştirmiyor” dedi.