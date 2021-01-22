"Pelosi Azil Tasarısını Pazartesi Senato'ya İletecek"

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, eski Başkan Donald Trump’ın azledilmesine yönelik Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tek maddelik tasarının Pazartesi günü Senato’ya iletileceğini açıkladı.

Demokrat Senatör Schumer, Senato’da bugün yaptığı konuşmada, “Bir yargılama olacak. Bu yargılama kapsamlı ve adil olacak” dedi.

Azil sürecinin Senato’da da onaylanması halinde Trump’a siyaset yasağı konulabilir.

Trump, şu ana kadar hakkında iki kez azil karar tasarısı kabul edilen ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti. Trump, ayrıca, görevini tamamladıktan sonra azil süreci kapsamında ifade verecek olan ilk ABD başkanı konumunda.

Trump’ın ikinci kez azledilme nedeni, 6 Ocak’ta destekçilerinin başkent Washington’da düzenlediği gösterilerde kalabalık bir grup protestocunun Kongre binasını işgaliyle ilgili. En az 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan tarihi Kongre işgali sonrasında Temsilciler Meclisi, Trump hakkında destekçilerini “isyana teşvik” ettiği gerekçesiyle bir maddelik azil karar tasarısı hazırladı. Tasarı 13 Ocak’ta onaylandı.