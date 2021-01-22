"Pelosi Azil Tasarısını Pazartesi Senato'ya İletecek"

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, eski Başkan Donald Trump’ın azledilmesine yönelik Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tek maddelik tasarının Pazartesi günü Senato’ya iletileceğini açıkladı.
Demokrat Senatör Schumer, Senato’da bugün yaptığı konuşmada, “Bir yargılama olacak. Bu yargılama kapsamlı ve adil olacak” dedi.
Azil sürecinin Senato’da da onaylanması halinde Trump’a siyaset yasağı konulabilir.
Trump, şu ana kadar hakkında iki kez azil karar tasarısı kabul edilen ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti. Trump, ayrıca, görevini tamamladıktan sonra azil süreci kapsamında ifade verecek olan ilk ABD başkanı konumunda.
Trump’ın ikinci kez azledilme nedeni, 6 Ocak’ta destekçilerinin başkent Washington’da düzenlediği gösterilerde kalabalık bir grup protestocunun Kongre binasını işgaliyle ilgili. En az 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan tarihi Kongre işgali sonrasında Temsilciler Meclisi, Trump hakkında destekçilerini “isyana teşvik” ettiği gerekçesiyle bir maddelik azil karar tasarısı hazırladı. Tasarı 13 Ocak’ta onaylandı.
Karar tasarısının yürürlüğe girmesi için Senato’da üçte iki çoğunluğun desteğini alması gerekiyor.
Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell dün azil sürecinin Senato’da görüşülme tarihinin Şubat ayına ertelenmesini talep etmişti. McConnell bunu, Trump’a ifade verme sürecine hazırlanma vakti verilmesi gerektiği görüşünü savunarak talep etti.
Azil karar tasarısını geçen hafta onaylayan Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleriyse Kongre’nin, yeni yönetimin ve genel anlamda ülkenin ileriye dönük adım atabilmesi için öncelikle azil sürecinin tamamlanması gerektiğini savunuyor.
Diğer taraftan, son seçim sonuçlarının ardından Senato’da 50’ye 50 eşitliği sağlayan Demokrat ve Cumhuriyetçi Senatörler’in liderleri Schumer ile McConnell azil süreci programını gözden geçirerek ortak bir karar alma çabasında.
Bazı Demokratlar, Biden liderliğindeki yeni yönetimin atamalarına ve Corona virüsü pandemisiyle mücadeleye odaklanılmasını sağlama amacıyla azil süreci oturumlarının ertelenmesi olasılığına sıcak bakıyor.
Ancak Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi azil sürecinin bir an önce tamamlanmasını tercih edenler arasında.
Trump’ın ikinci azil davasında kendisini savunmak üzere avukatlarından Butch Bowers’ı görevlendirdiği belirtiliyor.
Sürecin Senato’da ertelenmesinin “birliğe zarar vereceğini” söyleyen Pelosi, “Bu, 6 Ocak’ta yaşamını yitirenleri unutmak, seçimlerimizi hafife almak, demokrasimizi hafife almak ve Anayasamıza hakaret etmek anlamına gelir” şeklinde konuştu.