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Pelosi, Barr'ı Kongreye yalan söylemekle suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 21:08 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Adalet Bakanı William Barr'ın Rusya soruşturması konusunda Kongreye yalan söyleyerek suç işlediğini savundu

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Adalet Bakanı William Barr'ı, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın raporu konusunda Kongreye yalan söylemekle suçladı.

Pelosi, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Barr'a yüklendi.

Pelosi, Bakan Barr'ın dün Senatoda katıldığı oturumda Rusya soruşturması ve soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller'ın raporu konusunda doğruları söylemediğini iddia etti. Pelosi, "Mevcut durumla ilgili çok ciddi bir sorun var. ABD Adalet Bakanı ABD Kongresine doğruları söylemedi. Bu bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Özel olarak Barr'ın hangi bakımdan yalan söylediği sorusuna net bir yanıt vermeyen Pelosi, Adalet Bakanı'nın Mueller'ın soruşturma raporunu yanlış karakterize ettiğini ve soruşturma sonuçlarını olduğu gibi yansıtmadığını ileri sürdü.

Dün, Senato Adalet Komitesinde katıldığı oturumda Rusya soruşturması ve Mueller'ın raporuyla ilgili sorulara cevaplar veren Barr, bugün Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde yapılması planlanan oturuma katılmayacağını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Barr, dünkü oturumda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller'ı "soruşturma yöntemleri" ve "net sonuçlara varamaması" gerekçeleriyle eleştirmişti. Mueller'ın soruşturma raporuna ilişkin daha önce Kongre'ye yaptığı bildirimin arkasında olduğunu belirten Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri bağlamında Rusya ile gizli bir iş birliği içine girdiğine dair bir sonuca ulaşılamadığını söylemişti.

Demokratlar ise Barr'ın Mueller'ın raporu konusunda Trump'ı koruyacak şekilde bir yorumda bulunarak Kongreyi yanılttığını savunuyor.

Özel yetkili savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı Barr ise raporun önemli bulgularını iki gün sonra dört sayfalık bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Özel Yetkili Savcı Robert Mueller rusya soruşturması

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