Pelosi, Barr'ı Kongreye yalan söylemekle suçladı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Adalet Bakanı William Barr'ı, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın raporu konusunda Kongreye yalan söylemekle suçladı.

Pelosi, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Barr'a yüklendi.

Pelosi, Bakan Barr'ın dün Senatoda katıldığı oturumda Rusya soruşturması ve soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller'ın raporu konusunda doğruları söylemediğini iddia etti. Pelosi, "Mevcut durumla ilgili çok ciddi bir sorun var. ABD Adalet Bakanı ABD Kongresine doğruları söylemedi. Bu bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Özel olarak Barr'ın hangi bakımdan yalan söylediği sorusuna net bir yanıt vermeyen Pelosi, Adalet Bakanı'nın Mueller'ın soruşturma raporunu yanlış karakterize ettiğini ve soruşturma sonuçlarını olduğu gibi yansıtmadığını ileri sürdü.

Dün, Senato Adalet Komitesinde katıldığı oturumda Rusya soruşturması ve Mueller'ın raporuyla ilgili sorulara cevaplar veren Barr, bugün Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde yapılması planlanan oturuma katılmayacağını açıklamıştı.