Pelosi: ‘‘Başkan Çok Tehlikeli ve Göreve Uygun Değil’’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Anayasa’nın 25’inci ek maddesinin yürürlüğe sokulması ve Başkan Donald Trump’ın görevden mümkün olan en kısa sürede uzaklaştırılması çağrısı yaptı. Pelosi Trump için ‘‘demokrasimiz ve halkımız için çok tehlikeli’’ dedi.

Pelosi, ‘‘Dün Başkan Donald Trump Amerika’ya karşı silahlı bir başkaldırıyı tetikledi’’ diye konuştu.

‘‘Amerikan demokrasisinin mabedi olan Kongre’ye tarihinde ilk kez görülen bir saldırı yapıldı, üstelik bu saldırı Başkan tarafından tetiklendi’’ diyen Pelosi, bunun büyük bir leke olduğunu söyledi.

Senato’daki Demokrat liderlere 25’inci ek maddenin yürürlüğe konması konusunda katıldığını söyleyen Pelosi, bunun hem Kongre’deki Demokratlar’ın hem de Amerikan halkının görüşü olduğunu belirtti.

‘‘Darbe girişimini reddettik’’

Pelosi, Kongre’ye düzenlenen baskına rağmen mevcut oturumun tamamlanmasını ise ‘‘Halkın egemen olduğunu ve oylarıyla başkanını seçme hakkı olduğunu gösterdik. Darbe girişimini reddettik’’ diye anlattı.