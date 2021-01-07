Pelosi: ‘‘Başkan Çok Tehlikeli ve Göreve Uygun Değil’’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Anayasa’nın 25’inci ek maddesinin yürürlüğe sokulması ve Başkan Donald Trump’ın görevden mümkün olan en kısa sürede uzaklaştırılması çağrısı yaptı. Pelosi Trump için ‘‘demokrasimiz ve halkımız için çok tehlikeli’’ dedi.
Pelosi, ‘‘Dün Başkan Donald Trump Amerika’ya karşı silahlı bir başkaldırıyı tetikledi’’ diye konuştu.
‘‘Amerikan demokrasisinin mabedi olan Kongre’ye tarihinde ilk kez görülen bir saldırı yapıldı, üstelik bu saldırı Başkan tarafından tetiklendi’’ diyen Pelosi, bunun büyük bir leke olduğunu söyledi.
Senato’daki Demokrat liderlere 25’inci ek maddenin yürürlüğe konması konusunda katıldığını söyleyen Pelosi, bunun hem Kongre’deki Demokratlar’ın hem de Amerikan halkının görüşü olduğunu belirtti.
‘‘Darbe girişimini reddettik’’
Pelosi, Kongre’ye düzenlenen baskına rağmen mevcut oturumun tamamlanmasını ise ‘‘Halkın egemen olduğunu ve oylarıyla başkanını seçme hakkı olduğunu gösterdik. Darbe girişimini reddettik’’ diye anlattı.
Başkan Trump’ın sıra dışı komplo teorilerinin şiddeti ve çeteleri teşvik ettiğini belirten Pelosi, Başkan’ın ‘‘tehlikeli’’ olduğu sözlerini yineledi ve görevden alınmasının üst düzey aciliyet taşıdığını kaydetti. Başkan’ın göreve uygun olmadığını defalarca gösterdiğini belirten Pelosi, görevi devretmesine 13 gün kaldığını hatırlattı ve ‘‘13 günde her şey olabilir. Bundan sonra her gün Amerika için bir korku gösterisi haline gelebilir’’ dedi.
Başkan Trump’ın kabinesinin üyelerinin de 25’inci maddenin yürürlüğe konmasına destek vermelerini beklediğini söyleyen Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in isimlerini sıraladı ve ‘‘Tüm kabine üyelerine soralım, bu eylemlerin arkasında duruyor musunuz? Gelecek 13 gün boyunca (Donald Trump’ın) ülkemize kötülük yapmasına ve demokrasimize saldırmasına izin verecek miyiz?’’ diye sordu.
‘‘Azil süreci de başlatılabilir’’
Pelosi 25’inci maddenin yürürlüğe sokulması çabalarının başarısız olması durumunda azil sürecinin de değerlendirileceğini söyledi.
Başkan Yardımcısı Mike Pence’in 25’inci maddenin yürürlüğe sokulması konusunda yanıtını ne zaman vermesinin beklendiği sorulduğunda Pelosi, ‘‘Bence yanıt almamız çok sürmez. Ancak doğrudan bir yanıt almalıyız çünkü bu onların Başkan’ın davranışlarına karşı verdikleri yanıt olacak’’ dedi. Pelosi, Pence’in yanıtını bugün almayı umduklarını da kaydetti. Pelosi Başkan’ın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Kongre’ye giren kişileri ‘‘terörist’’ olarak değerlendiren Pelosi, bu kişilerin maddi, manevi verdikleri zararın büyüklüğünün farkında olmadıklarını belirtti. Pelosi, Kongre’ye saldıran göstericilerin yargılanacaklarını ve adaletin yerini bulacağını kaydetti. Pelosi ABD Kongre polisinin istifasını istediğini de ekledi.
‘‘Başkan Putin’e en büyük hediyeyi verdi’’
Pelosi Çarşamba günü yaşananların tüm dünyaya Başkan Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in piyonu olduğunu gösterdiğini kaydetti ve “Putin tüm dünyada demokrasiyi baltalamak istiyor ve ‘Başkan dün ona en büyük hediyeyi verdi’’ dedi.
Seçilmiş başkan Joe Biden için 20 Ocak’ta yapılması planlanan yemin töreni konusunda kaygıları sorulduğundaysa Pelosi, ‘‘Hem Corona virüsü hem de güvenlik nedeniyle çok küçük bir yemin töreni olacak. Dün yaşananlardan öğrendiğimiz tek bir şey varsa o da çok dikkatli olmamız gerektiği. Başkan Trump halkın güvenliğini, demokrasiyi ve iktidarın barış içinde transferini umursamadığını açık şekilde gösterdi’’ diye konuştu.