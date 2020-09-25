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Pelosi'den küstah çıkış: Türkiye'de değilsiniz, burası bir demokrasi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Türkiye'de değilsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Pelosi'den küstah çıkış: Türkiye'de değilsiniz, burası bir demokrasi

Washington'un en güçlü üçüncü ismi olan Pelosi'den Türkiye'ye ilişkin küstah bir gönderme geldi.

Pelosi "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı" örnek göstererek, "Trump hükûmetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor" dedi.

Temsilciler Meclisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, "Ama size şunu hayırlatmak isterim: Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz" dedi ve ekledi: "Burası ABD, burası bir demokrasi."

Pelosi, Trump'a başkanlık yemininin gerekliliklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Trump, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında seçimleri kaybederse başkanlık makamını barışçıl bir şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya "Duruma göre bakacağız" diye yanıt vermişti.

ABD lideri, "Pusulalar konusunda sıkça söylendiğimi biliyorsunuz. Pusulalar bir felaket" demişti. Trump, aylardır posta yoluyla gönderilen pusulaların seçime şaibe karıştıracağını iddia ediyordu.

Trump daha önce de seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

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