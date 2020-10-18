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Pelosi Ekonomik Paket Konusunda İyimser

18.10.2020 19:35 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yeni ekonomik paketle ilgili iyimser olduğunu açıkladı. Pelosi bununla birlikte iki taraf arasında hala farklılıklar bulunduğunu da belirtti. Pelosi'nin bu açıklamaları yönetime uzlaşı konusunda 48 saatlik süre vermesinin ardından geldi

Pelosi Ekonomik Paket Konusunda İyimser

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yeni ekonomik paketle ilgili iyimser olduğunu açıkladı. Pelosi bununla birlikte hala iki taraf arasında farklılıklar bulunduğunu da belirtti.

Nancy Pelosi, test malzemeleriyle ilgili dil de dahil olmak üzere ekonomik paketle ilgili olarak Trump yönetmi ile aralarında farklılıklar olduğunu kaydetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, test ve virüs takibiyle ilgili olarak metne koydukları cümlelerin yüzde 55’inin çıkartıldığını belirtti.

Pelosi, virus takibinin çok önemli olduğunu çünkü azınlıkların bundan orantısızca etkilendiğini vurguladı.

Pelosi bu açıklamaları ABC televizyonuna yaptı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin bu açıklamaları ekonomik paketle ilgili olarak aradaki farklılıkları gidermesi için Trump yönetimine 48 saat süre vermesinin ardından geldi.

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