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Pelosi Israrlı: ‘Anlaşmada Duvar Parası Olmayacak’ 

31.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi ve Demokrat müzakerecilerden oluşan ekibinin yapacağı anlaşmada Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için istediği 5 milyar 700 milyon doların yer almayacağını söyledi

Pelosi Israrlı: ‘Anlaşmada Duvar Parası Olmayacak’ 

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi ve Demokrat müzakerecilerden oluşan ekibinin yapacağı anlaşmada Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için istediği 5 milyar 700 milyon doların yer almayacağını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Pelosi, ‘‘Başkan’ın ‘Kongre’nin ne düşündüğü önemli değil’ demesi bir müzakere biçimi değildir. Başkan Amerikan halkının ihtiyaçlarıyla ilgili bir konunda Kongre’nin tamamen uzak durmasını istiyor’’ dedi.

Müzakere Komisyonu, Başkan’ın bütçe tasarısında yer almasını istediği duvar parası olan 5,7 milyar dolar konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Komitenin çalışmalarını, geçen hafta hükümetin 35 günün sonunda yeniden açılması için vardıkları anlaşmanın sona ereceği 15 Şubat tarihine yakın bir zamanda, yaklaşık 10 Şubat gibi sonlandırması bekleniyor.

Pelosi ayrıca Başkan Trump’ın kendilerine ‘‘Dreamer’’ denilen ve ülkeye yasa dışı yollarla küçük yaşta sokulan yasa dışı göçmenlerin üç yıl boyunca korunması önerisini de ‘‘Geleceği olmayan bir öneri’’ diyerek reddetti.

Bu gençlere Obama döneminde DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals-Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem) programıyla ABD’de yaşama ve çalışma hakkı verilmişti. Ancak Başkan Trump uygulamayı kaldırma kararı almıştı.

Pelosi, ‘‘Bu öneri, ‘Bunlar zaten var olan korumalar. Ben bunları kaldıracağım. Aynılarını geçici olarak sunacağım, siz de bana kalıcı bir duvar vereceksiniz’ demekle aynı şey’’ diye konuştu.

Pelosi, hükümeti kalıcı olarak açacak bir tasarının şu an yürütülen sınır güvenliği görüşmelerinin parçası olmaması gerektiğini de söyledi.

Kongre’de Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in yeni bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlayamaması nedeniyle hükümet 22 Aralık-25 Ocak arasında 35 gün kapalı kalmıştı.

Bunun sonucunda 800 bin kadar devlet memuru zorunlu ücretsiz izne çıkarılmış, en az 420 bin çalışan da maaş almadan çalışmayı sürdürmüştü.

Kongre’nin üç haftalık geçici bir bütçe üzerinde anlaşmasıyla hükümet 28 Ocak’tan itibaren geçici olarak açılmıştı. Ancak bu bütçenin geçerlilik süresi de 15 Şubat’ta sona eriyor.

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