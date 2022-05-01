Pelosi Kiev’de Zelenski’yle Görüştü

Zelenski Pelosi’yi başkanlık ofisinin kapısında karşıladı.

Pelosi Zelenski’ye Amerika’nın Putin’in insanlık dışı işgalinde Ukrayna’yla dayanışma içinde olduğu mesajını verdiğini belirtti.

Pelosi, Kiev’e giden heyetin dünyaya net bir mesajı olduğunu ve Amerika’nın Ukrayna’yla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Pelosi, Zelenski’nin Ukrayna’nın daha fazla güvenlik, ekonomik ve insani yardıma ihtiyacı olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini de belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, ek Amerikan yardımının yolda olduğu mesajını Zelenski’ye verdiklerini söyledi.

Cuma günü Pelosi, Başkan Joe Biden’ın talep ettiği 33 milyar dolarlık yardımın bir an önce Kongre’den geçmesini beklediğini belirtmişti.

Zelenski görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika’nın Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya güçlü yardımda lider olduğunu belirtti ve “devletimizin bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumaya yönelik yardım için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Pelosi’nin liderlik ettiği heyette Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks ve İstihbrat Komisyonu Başkanı Adam Schiff de bulunuyor.

Heyet, Zelenski’yle görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve diğer yetkililerle görüşmek için Polonya’ya geçti.

Geçtiğimiz günlerde de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Llyod Austin Kiev’e gitmişti.

Biden’ın Kongre’den talep ettiği 33 milyar doların 20 milyarlık bölümü askeri yardımlar için ayrılıyor.

8.5 milyar dolar ekonomik yardım, 3 milyar dolar da insani yardım için ayrılıyor.

