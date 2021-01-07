Pelosi: ‘‘Kongre Akşam Saatlerinde Yeniden Toplanacak’’

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre binasının Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından işgal edilmesinin ardından Kongre’nin seçilmiş başkan Demokrat Joe Biden’ın başkanlığını onaylamak için yarım kalan oturumunu devam ettirmesi kararının alındığını bildirdi.

Pelosi Kongre üyelerine hitaben yazdığı mektupta ‘‘Bugün demokrasimize karşı utanç verici bir saldırı yapıldı. Bu saldırı yönetimin en üst kademesi tarafından kışkırtıldı. Ancak bu yine de Joe Biden'ın seçilmesini onaylama sorumluluğundan bizi alıkoyamaz’’ dedi.

Pelosi bu gece Kongre'nin göstericilerden temizlenmesinin ardından sürece devam etme kararının Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Demokrat Parti’nin liderlerinden Jim Clyburn, Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Başkan Yardımcısı’yla yapılan görüşmelerin ardından alındığını bildirdi.

Pelosi, ‘‘Gece belki uzun olacak ama gündemimizin kısa olmasını ve hedefimize ulaşmayı umuyoruz’’ dedi.

Pelosi mektubunda, ‘‘Bugün Seçiciler Kurulu’na yapılan kötü niyetli itirazlara rağmen hepimiz biliyoruz ki tarihin olumlu bir parçası olacağız. En üst kademeden teşvik edilen böylesine utanç verici bir tablo dünyanın gözleri önünde yaşanmışken, biz tarihin bir parçası olacağız’’ sözlerini kullandı.

Pelosi, Kongre üyelerinden polis aksini belirtmedikçe binayı terk etmemelerini istedi.

