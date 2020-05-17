Pelosi: “Müfettişin Görevden Alınması Hukuka Aykırı Olabilir”

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı baş müfettişini görevden almasının,müfettişin yürüttüğü soruşturmalardan birine misilleme amacı taşıması durumunda bunun hukuka aykırı olabileceğini belirtti.

Trump Cuma günü Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick’i görevden almıştı. Bu, Trump’ın Nisan ayının ilk günlerinden bu yana görevden aldığı dördüncü müfettiş.

Pelosi, Başkan’ın herhangi bir federal çalışanı görevden alma yetkisi olduğunu fakat bu olayın müfettişin yaptığı bir soruşturmaya karşılıkmış gibi göründüğünü belirtti ve bunun hukuka aykırı olabileceğini belirtti.

Pelosi bu açıklamalarını CNN televizyonuna yaptı.

Beyaz Saray danışmanlarından Peter Navarro ise Pelosi’den farklı düşünüyor.

ABC’ye konuşan Navarro, “bazılarının derin devlet olarak niteledikleriyle önemli problemlerimiz var” dedi ve kendisinin bu konuda üzgün olmadığını kaydetti.

Navarro, “bir bürokrasi var ve bu bürokrasideki birçok kişi kendilerinin başkan seçildiğini düşünüyor Trump’ın değil” dedi.