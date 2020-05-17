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Pelosi: “Müfettişin Görevden Alınması Hukuka Aykırı Olabilir”

17.05.2020 21:29 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı baş müfettişini görevden almasının,müfettişin yürüttüğü soruşturmalardan birine misilleme amacı taşıması durumunda bunun hukuka aykırı olabileceğini belirtti

Pelosi: “Müfettişin Görevden Alınması Hukuka Aykırı Olabilir”

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı baş müfettişini görevden almasının,müfettişin yürüttüğü soruşturmalardan birine misilleme amacı taşıması durumunda bunun hukuka aykırı olabileceğini belirtti.

Trump Cuma günü Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick’i görevden almıştı. Bu, Trump’ın Nisan ayının ilk günlerinden bu yana görevden aldığı dördüncü müfettiş.

Pelosi, Başkan’ın herhangi bir federal çalışanı görevden alma yetkisi olduğunu fakat bu olayın müfettişin yaptığı bir soruşturmaya karşılıkmış gibi göründüğünü belirtti ve bunun hukuka aykırı olabileceğini belirtti.

Pelosi bu açıklamalarını CNN televizyonuna yaptı.

Beyaz Saray danışmanlarından Peter Navarro ise Pelosi’den farklı düşünüyor.

ABC’ye konuşan Navarro, “bazılarının derin devlet olarak niteledikleriyle önemli problemlerimiz var” dedi ve kendisinin bu konuda üzgün olmadığını kaydetti.

Navarro, “bir bürokrasi var ve bu bürokrasideki birçok kişi kendilerinin başkan seçildiğini düşünüyor Trump’ın değil” dedi.

Navarro bunu dile getirirken herhangi bir kanıt sunmadı.

Trump ve kendisine yakın bazı isimler uzun süredir komplo teorileri ortaya atarak, kariyerli bazı kamu görevlilerini Başkan’a zarar vermeye çalışan “derin devlet” olarak niteliyor.

Uzmanlar gelinen noktanın müfettişlerin bağımsız denetleme görevlerini yerine getirmeyi tehdit ettiğini belirtiyor. Kaynak Koruma Direktörü Dan Meyer, sistemin etkisizleştirilme noktasına doğru zayıflatıldığını kaydetti.

Bazı Cumhuriyetçiler de Trump’ı savunuyor.

Senato İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Ron Johnson, müfettişlerin Başkan’ın memnuniyetine hizmet ettiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun isteği üzerine bakanlık baş müfettişi Steve Linick'in görevden alındığı belirtilmişti.

Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki Demokratlar olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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