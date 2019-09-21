HABER

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2019 07:21 | Son Güncelleme

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta Suudi petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı “kesinlikle” desteklemediğini belirtti.

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

Ulusal Halk Radyosu’na (NPR) verdiği mülakatta Pelosi, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan bahsederek İran’a yönelik olası bir askeri operasyona karşı olduğunu kaydetti.

California Demokrat Vekili Pelosi, “Bir gazeteciyi doğrayan ve kalıntılarını kimyasal maddelerle eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar. Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum. Bu hangi anlaşmanın bir parçası?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımların ötesine gitmeyeceğine inandığını belirten Pelosi, “Başkan Trump’ın İran’ı vuracağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir savaşa gidecek iştah olmadığını biliyor.” diye konuştu.

Pelosi’nin yorumu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a yönelik uluslarası destek için çıktığı Orta Doğu ziyareti sırasında geldi.

Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tuttuğunu tekrarlamış ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak tanımlamıştı.

Trump da perşembe günü, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan raporda Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan sorumlu tutulmuş, aralarında Veliaht Prensi bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilirNetanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir
Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemlerMısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nancy Pelosi Suusdi Arabistan İRAN

En Çok Okunan Haberler

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir

Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir

Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler

Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Son dakika! ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı

Trump duyurdu: İran'a dev yaptırım

Mısır’da sokağa çıkma çağrısı yapıldı

Mısır’da sokağa çıkma çağrısı yapıldı

Rus uçaklarını F-16’lar 7 saat boyunca takip etti

Rus uçaklarını F-16’lar 7 saat boyunca takip etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.