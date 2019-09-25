Pelosi: 'Trump Hakkında Resmi Azil Soruşturmasını Başlatıyoruz'

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçiminde Demokrat Partili olası rakibi Joe Biden’ın oğlunun araştırılmasını istediğinin iddia edilmesinin ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi parti içinde yoğun istişarelerin ardından kameralar karşısına geçti.
Pelosi Trump hakkında resmi azil soruşturmasının başlatılacağını açıkladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Başkan Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ABD Başkanı'nın anayasal sorumluluklarının ihlali olduğunu savundu.
"Bizim görevimiz kurulan cumhuriyeti muhafaza etmek" diyen Nancy Pelosi Başkan Trump'ın attığı adımların ABD'nin ulusal güvenlik çıkarına ihanet olduğunu söyledi. Pelosi "Başkan hesap vermeli, hiç kimse hukukun üstünde değildir" ifadelerini kullandı.
"Daha görüşmenin dökümünü bile görmediniz"
Başkan Donald Trump BM Genel Kurulu toplantıları için gittiği New York'tayken Pelosi'nin açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi. Trump "BM’de onca iş yaptığımız ve başarı kazandığımız bu kadar önemli bir günü Demokratlar kasıtlı olarak Cadı Avı saçmalığı son dakikasıyla mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!" mesajını paylaştı.
Trump Ukrayna Cumhurbaşkanı ile 25 Temmuz tarihli telefon görüşmesinin dökümünün tamamının yayınlanması için onay verdiğini açıklamış, telefon görüşmesi için “Son derece dostane ve uygunsuz bir şey içermediğini göreceksiniz. Baskı yok ve Joe Biden ve oğlunun aksine al-ver durumu da yok” demişti.
Trump telefon görüşmesinin dökümü açıklanmadan böyle bir adım atılmasını eleştirdi, Twitter'dan "Daha görüşmenin dökümünü bile görmediler. Tam anlamıyla bir Cadı Avı" mesajını paylaştı.
ABD’de istihbarat camiasından bir muhbir, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna enerji şirketi Burisma ile maddi bağlantılarının araştırılmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.
Trump Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Biden konusunun gündeme geldiğini kabul etmiş ancak görüşmede Ukrayna liderine Biden’a zarar verecek bir soruşturma başlatmasını sağlamak amacıyla ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını askıya alma kartını masaya koyduğu iddialarını reddetmişti.
Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de, Joe Biden’ın, oğlu Hunter Biden’ın iş ilişkilerini soruşturan Ukranyalı savcının görevden alınması için nüfuzunu uygunsuz şekilde kullandığını iddia etmişti.
Joe Biden: “Trump Kongre’ye başka seçenek bırakmayacak”
Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den rakibi olması olası isimlerden olan eski başkan yardımcısı Joe Biden da konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Gazetecilerden soru almayan Biden Trump hakkında Kongre ile işbirliği yapmaması halinde azil sürecinin başlatılmasına destek verdiğini belirtti.
“Trump Kongre’yi engellemeye devam ederse, görüşüme göre, Kongre’ye azil sürecini başlatmaktan başka bir seçenek bırakmayacak” dedi. Joe Biden “Siyasi saldırıları kaldırırım. Bunlar gelir geçer ve zaman içersinde de unutulur. Ancak bir başkanın ABD Anayasası’nı paramparça etmesine izin verirsek bunun sonsuza kadar sürecek etkileri olur” ifadelerini kullandı.
Biden Kongre’nin Trump hakkında azil sürecini resmen başlatmasına ilişkin olarak “Bu bir trajedi olur ama Trump’ın kendisinin yarattığı bir trajedi” dedi. “Kongre’ye bilgi vermemek ve eylemlerin soruşturulması çabalarına engel olmak bir ABD Başkanı’nın davranışı olamaz, gücü kötüye kullanmak olur” şeklinde konuştu.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell ise “Trump’ın Temsilciler Meclisi’nde aziledilmesi halinde Senato’nun ne yapacağının konuşulması için henüz erken” değerlendirmesinde bulundu.
Demokrat Parti’nin 2020 başkanlık seçimi için yarışan aday adaylarının çoğu Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasına destek veriyor. Senatörler Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker ve Amy Klobuchar, eski Kongre üyesi Beto O’Rourke, Indiana Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Julian Castro bu isimler arasında.
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