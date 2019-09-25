Pelosi: 'Trump Hakkında Resmi Azil Soruşturmasını Başlatıyoruz'

Başkan Donald Trump BM Genel Kurulu toplantıları için gittiği New York'tayken Pelosi'nin açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi. Trump "BM’de onca iş yaptığımız ve başarı kazandığımız bu kadar önemli bir günü Demokratlar kasıtlı olarak Cadı Avı saçmalığı son dakikasıyla mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!" mesajını paylaştı.

"Daha görüşmenin dökümünü bile görmediniz"

"Bizim görevimiz kurulan cumhuriyeti muhafaza etmek" diyen Nancy Pelosi Başkan Trump'ın attığı adımların ABD'nin ulusal güvenlik çıkarına ihanet olduğunu söyledi. Pelosi "Başkan hesap vermeli, hiç kimse hukukun üstünde değildir" ifadelerini kullandı.

Pelosi Trump hakkında resmi azil soruşturmasının başlatılacağını açıkladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Başkan Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ABD Başkanı'nın anayasal sorumluluklarının ihlali olduğunu savundu.

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçiminde Demokrat Partili olası rakibi Joe Biden’ın oğlunun araştırılmasını istediğinin iddia edilmesinin ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi parti içinde yoğun istişarelerin ardından kameralar karşısına geçti.

Trump Ukrayna Cumhurbaşkanı ile 25 Temmuz tarihli telefon görüşmesinin dökümünün tamamının yayınlanması için onay verdiğini açıklamış, telefon görüşmesi için “Son derece dostane ve uygunsuz bir şey içermediğini göreceksiniz. Baskı yok ve Joe Biden ve oğlunun aksine al-ver durumu da yok” demişti.

Trump telefon görüşmesinin dökümü açıklanmadan böyle bir adım atılmasını eleştirdi, Twitter'dan "Daha görüşmenin dökümünü bile görmediler. Tam anlamıyla bir Cadı Avı" mesajını paylaştı.

ABD’de istihbarat camiasından bir muhbir, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna enerji şirketi Burisma ile maddi bağlantılarının araştırılmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.

Trump Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Biden konusunun gündeme geldiğini kabul etmiş ancak görüşmede Ukrayna liderine Biden’a zarar verecek bir soruşturma başlatmasını sağlamak amacıyla ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımını askıya alma kartını masaya koyduğu iddialarını reddetmişti.