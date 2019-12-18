Pelosi: Trump ulusal güvenliğimiz için bir tehdit

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, oturumun açılışında yaptığı konuşmada Başkan Trump’ı ABD ve ülkenin demokrasisi açısından bir tehdit olarak nitelendirdi. "Büyük bir üzüntü" ile oturumu açtığını belirten Pelosi, ancak "Eğer şimdi harekete geçmezsek, görevimizi ihmal etmiş oluruz" dedi. Başkan Trump’ın "sorumsuzca eylemlerinin" azil sürecini başlatmaya neden olduğunu belirten Demokrat siyasetçi, "Bize başka bir seçenek bırakmadı" ifadesini kullandı. Pelosi sözlerini "Başkan’ın ulusal güvenliğimiz, seçimlerimizin bütünlüğü, demokrasimizin temeli açısından tehdit oluşturduğu bir gerçek” şeklinde sürdürdü. Trump’ın kişisel çıkarı için görevini suistimal ettiğini belirten Pelosi, Kongre’nin soruşturma başlatmasını engellemeye çalıştığını da söyledi. Pelosi, Başkan Trump’ın "yasaların üstünde duruyormuş gibi davrandığını” sözlerine ekledi.

Trump'a destek veren Cumhuriyetçiler ise azil sürecini eleştiriyor. Oturumda söz alan Temsilciler Meclisi Hukuk Komitesi Başkanı Doug Collins, bu azil sürecinin "varsayımlara” dayandığını söyledi. Cumhuriyetçi siyasetçi, azil sürecinin "adil” olmadığını ve "gerçeği” yansıtmadığını savundu.

Trump'a yönelik suçlamalar

Trump'a yönelik suçlamaların odağında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz tarihinde yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor. Trump'ın, Ukrayna’ya askeri yardım karşılığında 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde olası rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılması için Selenski'ye baskı yaptığı iddia ediliyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat görevlisinin şikayeti üzerine telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkmış, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 24 Eylül'de Trump'a yönelik azil soruşturmasının başlatıldığını duyurmuştu.

Görevden azli beklenmiyor

Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi'nde Trump’ın görevden azlinin kabul edilmesi bekleniyor. Ancak Trump hakkında nihai karar Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da alınacak. Azil süreci kapsamında Senato bir mahkeme işlevi görecek. Ocak ayında başlayacak olan davada yüksek yargıç John Roberts mahkeme başkanlığını üstlenecek. Senatörlerin jüri ve Temsilciler Meclisi'nden üyelerin davacı işlevi göreceği davada, Trump’ın avukatları savunma yapacak. ABD Kongresi’nin üst kanadı olan Senato'da Trump’ın görevden azledilmesi için üyelerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Bunun için Demokratların yanı sıra en az 20 Cumhuriyetçi üyenin daha Başkan’ın azledilmesi yönünde oy kullanması şart. Ancak Cumhuriyetçiler Başkan Trump’a destek verdiği için bu mümkün görünmüyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'ndeki oylama öncesinde Fox News kanalına yaptığı açıklamada "Başkanın görevinden azledilmesinin imkanının bulunmadığını" vurguladı.