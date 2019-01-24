Pelosi Trump’ın ‘Birliğin Durumu’ Konuşmasını Resmen Erteledi

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın “Birliğin Durumu” konuşmasını hükümet tamamen açılana kadar resmen erteledi.

Pelosi Çarşamba günü Trump’a yazdığı mektupta Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nin Meclis’te yapılması planlanan konuşma için gerekli kararı geçirmeyeceğini söyledi.

Başkan Trump ise Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında Pelosi’nin bu hamlesine şaşırmadığını söyledi. Demokratlar’ın “radikalleştiklerini” belirten Trump, “Suçun önlendiğini görmek istemiyorlar. Biz bunu güney sınırımızda kolaylıkla yapabiliriz” diye konuştu.

Başkan Trump’ın siyasi gündemini ve planladığı icraatleri kamuoyuyla paylaştığı, televizyondan canlı yayınlanan konuşmayla ilgili Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’yle arasında bir süredir mektup trafiği yaşanıyordu.

Son olarak Başkan Trump konuşmayı Beyaz Saray’ın planladığı gibi 29 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’nde yapma kararından geri adım atmadığını mektupla Pelosi’ye bildirmişti.

Pelosi’nin bu hamlesi Beyaz Saray’ı konuşma için alternatif bir plan yapma mecburiyetinde bırakıyor. Birliğin Durumu konuşması Amerikan Başkanlarının halka hitap ettiği ve politika önceliklerini sıraladığı en önemli etkinliklerden biri.