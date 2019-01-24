Pelosi Trump’ın ‘Birliğin Durumu’ Konuşmasını Resmen Erteledi

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın “Birliğin Durumu” konuşmasını hükümet tamamen açılana kadar resmen erteledi.
Pelosi Çarşamba günü Trump’a yazdığı mektupta Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nin Meclis’te yapılması planlanan konuşma için gerekli kararı geçirmeyeceğini söyledi.
Başkan Trump ise Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında Pelosi’nin bu hamlesine şaşırmadığını söyledi. Demokratlar’ın “radikalleştiklerini” belirten Trump, “Suçun önlendiğini görmek istemiyorlar. Biz bunu güney sınırımızda kolaylıkla yapabiliriz” diye konuştu.
Başkan Trump’ın siyasi gündemini ve planladığı icraatleri kamuoyuyla paylaştığı, televizyondan canlı yayınlanan konuşmayla ilgili Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’yle arasında bir süredir mektup trafiği yaşanıyordu.
Son olarak Başkan Trump konuşmayı Beyaz Saray’ın planladığı gibi 29 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’nde yapma kararından geri adım atmadığını mektupla Pelosi’ye bildirmişti.
Pelosi’nin bu hamlesi Beyaz Saray’ı konuşma için alternatif bir plan yapma mecburiyetinde bırakıyor. Birliğin Durumu konuşması Amerikan Başkanlarının halka hitap ettiği ve politika önceliklerini sıraladığı en önemli etkinliklerden biri.
Pelosi mektubunda “Sizi her iki taraf için de daha uygun bir zamanda, hükümet açıldığında ağırlamayı dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.
Pelosi daha önce 16 Ocak’ta Başkan’a gönderdiği mektubunda hükümetin kapanması sebebiyle üst düzey güvenlik önlemlerinin alınamayacağını belirterek Trump’tan konuşma tarihini ertelemesi ya da konuşma metnini Temsilciler Meclisi’ne yazılı olarak iletmesi çağrısında bulunmuştu.
Nancy Pelosi’nin bu çağrısının ardından Başkan Trump da Pelosi’nin Afganistan dahil üç ülkeye yapacağı yurtdışı ziyaretlerini ertelemiş, devletin askeri uçak imkanı sağlayamayacağını belirtmişti.
Başkan Trump’ın yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişinin önlenmesi için Meksika sınırına örülmesini istediği duvarın maliyetinin bütçe tasarısında yer almasını istemesi Kongre’de çıkmaza neden oldu. Tasarı üzerinde Kongre’de uzlaşılamaması yüzünden hükümet 33 gündür kısmen kapalı.
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