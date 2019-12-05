Pelosi Trump'ın resmen azlini talep etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın azil sürecinde kritik bir adım atarak, azil için gerekçelerin yer aldığı, mecliste oylamaya sunulacak maddelerin resmen hazırlanmasını talep etti. Demokrat Partili Pelosi "Üzülerek ama inanarak ve mütevazı bir biçimde, bugün başkanımızdan azil için gereken maddeleri hazırlamaya başlamasını talep ediyorum" dedi. "Demokrasimiz tehlikede" diyen Pelosi "Başkan bize harekete geçmek dışında bir seçenek bırakmadı çünkü bir kez daha seçimi kendi yararına bozmaya çalışıyor" diye konuştu. Pelosi, Trump'ın Ukrayna’ya askeri yardım bağlamındaki tutumunun ABD kurucularının vizyonuyla ve göreve gelirken ettiği yeminle bağdaşmadığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde başlatılan soruşturmada Trump'ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranmıştı. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'den 2020 yılı seçimlerindeki potansiyel rakibi Joe Biden'a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını istediği iddia edilmişti. Trump'ın soruşturmanın açılması için Ukrayna'ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı ileri sürülmüştü.