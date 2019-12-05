Pelosi: ‘Trump’tan Nefret Etmiyorum Onun İçin Dua Ediyorum’ 

Daha önce ülkeyi kutuplaştıracağı gerekçesiyle azil soruşturmasının başlatılması konusunda isteksiz olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, her iki taraf için siyasi açıdan riskli bir seçim döneminde Kongre’deki sürece liderlik ediyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sabah saatlerinde Başkan Donald Trump’ın azledilmesine gerekçe teşkil edecek suçlamaların Adalet Komisyonu tarafından resmen hazırlanması talimatını vermişti. Pelosi’nin Kongre’de düzenlediği haftalık basın toplantısına da bu konu damga vurdu.

Başkan Trump’ın azledilmesine gerekçe olacak suçlamaların hazırlanması talimatını veren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın mansuplarının sorularını yanıtladı. “Ukrayna bir araçtı, asıl mesele Rusya” dedi. Toplantının sonunda Pelosi ve “Trump’tan nefret mi ediyorsunuz?” diye soran gazeteci arasında gerilim yaşandı.

Pelosi, “Ukrayna meselesi dönüm noktası oldu, her şeyi değiştirdi. Ukrayna Başkan’ın attığı adımlarda bir araçtı. Asıl mesele Rusya. Buradaki hasmımız Rusya. Bütün yollar Putin’e çıkıyor” ifadelerini kullandı. Nancy Pelosi, “Bunu yapmak üzücü ama Başkan başka seçenek bırakmadı. Biz anayasayı uyguluyoruz. Ülkeyi bölmeyi tercih eden kendisi” sözleriyle Trump’a yüklendi.

“Benimle uğraşmayın”

Temsilciler Meclisi Başkanı basın toplantısını sonlandırıp salondan çıkacağı sırada bir gazeteci “Başkan’dan nefret mi ediyorsunuz? diye sordu. Basın toplantısı boyunca sakin bir tavırla konuşan Pelosi soruyu soran muhabire “Kimseden nefret etmiyorum. Ben Katolik bir evde büyüdüm. Biz kimseden nefret etmeyiz. O yüzden beni suçlamayın” sözleriyle soruyu soran muhabire tepki gösterdi.

Muhabir, azil soruşturmasının arkasında Trump’a duyulan nefretin olduğunu savunan bazı Cumhuriyetçiler olduğu için böyle bir soru sorma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Yeniden kürsünün başına geçen Pelosi, “Bir Katolik olarak nefret sözcüğünü kullanmanıza gücendim. Başkan için her gün dua ediyorum. Bu konularda benimle uğraşmayın” yanıtını verdi.