Pelosi: ‘Trump’tan Nefret Etmiyorum Onun İçin Dua Ediyorum’ 

Başkan Trump’ın azledilmesine gerekçe olacak suçlamaların hazırlanması talimatını veren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın mansuplarının sorularını yanıtladı. “Ukrayna bir araçtı, asıl mesele Rusya” dedi. Toplantının sonunda Pelosi ve “Trump’tan nefret mi ediyorsunuz?” diye soran gazeteci arasında gerilim yaşandı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sabah saatlerinde Başkan Donald Trump’ın azledilmesine gerekçe teşkil edecek suçlamaların Adalet Komisyonu tarafından resmen hazırlanması talimatını vermişti. Pelosi’nin Kongre’de düzenlediği haftalık basın toplantısına da bu konu damga vurdu.
Daha önce ülkeyi kutuplaştıracağı gerekçesiyle azil soruşturmasının başlatılması konusunda isteksiz olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, her iki taraf için siyasi açıdan riskli bir seçim döneminde Kongre’deki sürece liderlik ediyor.
"Ukrayna bir araçtı, asıl mesele Rusya"
Trump’ın azil sürecinin başlatılması kararını kolay almadığını belirten Pelosi’ye “Hangi gelişme dönüm noktası oldu?” diye soruldu. Nancy Pelosi, azil soruşturmasını tetikleyen ihbarcının mektubuna atıfta bulunarak Ukrayna konusundaki gelişmelerin süreçte belirleyici olduğunu söyledi.
Pelosi, “Ukrayna meselesi dönüm noktası oldu, her şeyi değiştirdi. Ukrayna Başkan’ın attığı adımlarda bir araçtı. Asıl mesele Rusya. Buradaki hasmımız Rusya. Bütün yollar Putin’e çıkıyor” ifadelerini kullandı. Nancy Pelosi, “Bunu yapmak üzücü ama Başkan başka seçenek bırakmadı. Biz anayasayı uyguluyoruz. Ülkeyi bölmeyi tercih eden kendisi” sözleriyle Trump’a yüklendi.
“Benimle uğraşmayın”
Temsilciler Meclisi Başkanı basın toplantısını sonlandırıp salondan çıkacağı sırada bir gazeteci “Başkan’dan nefret mi ediyorsunuz? diye sordu. Basın toplantısı boyunca sakin bir tavırla konuşan Pelosi soruyu soran muhabire “Kimseden nefret etmiyorum. Ben Katolik bir evde büyüdüm. Biz kimseden nefret etmeyiz. O yüzden beni suçlamayın” sözleriyle soruyu soran muhabire tepki gösterdi.
Muhabir, azil soruşturmasının arkasında Trump’a duyulan nefretin olduğunu savunan bazı Cumhuriyetçiler olduğu için böyle bir soru sorma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Yeniden kürsünün başına geçen Pelosi, “Bir Katolik olarak nefret sözcüğünü kullanmanıza gücendim. Başkan için her gün dua ediyorum. Bu konularda benimle uğraşmayın” yanıtını verdi.
Trump: ‘Pelosi öfke nöbeti geçirdi’
Başkan Donald Trump, Pelosi’nin gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısının ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda Pelosi’yi hedef aldı.
“Pelosi az önce öfke nöbeti geçirdi. Yakında 182 yeni harika yargıcımızın ve daha fazlasının olacağı gerçeğinden nefret ediyor. Borsa ve istihdam rekor kırıyor. ‘Başkan için dua ediyorum’ diyor. Şu kadar bile inanmıyorum. Kendi bölgendeki evsizlere yardım et Nancy” diye yazdı.
Azil süreci haftaya hızlanıyor
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nunda Pazartesi gününden itibaren azil soruşturmasında Başkan Trump aleyhinde delillerin sunulması için oturumların başlaması bekleniyor. Reuters haber ajansının özel haberine göre, Adalet Komisyonu’nunda önümüzdeki hafta Perşembe gününden itibaren Trump hakkındaki azil suçlamalarını Temsilciler Meclisi’ne getirmek üzere oylama yapılması olası.
Başkan aleyhinde azil gerekçelerinin hazırlanacak olması sürecin önemli aşamalarından. ABD siyasi tarihinde Kongre bugüne kadar yalnızca dört kez bir başkanı görevden alma girişiminde bulundu.
Bundan sonraki süreçte Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Başkan Trump hakkında hangi resmi suçlamaların getirileceğini belirleyecek. “Görevi kötüye kullanma”, “Rüşvet” ve “Kongre’nin görevinin engellenmesi ve adaletin engellenmesi” olası suçlamalar arasında.
Graham: “Amerikan halkı bu tezgahı görebilecek kadar zeki”
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin açıklamalarının ardından Cumhuriyetçi Senatörlerden tepki geldi. Başkan Trump’a yakın isimlerden Lindsey Graham, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Amerikan halkı bu tezgahı görebilecek kadar zeki. Kamuoyunun Demokratlar’dan önümüzdeki başkanlık seçimini geçersiz kılmaya çalışmalarının hesabını soracağından şüphem yok” diye yazdı.
Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen çoğu tasarının Senato’da onay beklemesine rağmen, Demokratlar’ı başka konular yerine azil sürecine odaklanmakla suçladı.
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