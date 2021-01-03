Pelosi ve McConnell’ın Evlerine Zarar Verildi

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’in evlerine zarar verildi.

Polis, Pelosi’nin California’daki evinin dışına sahte kan ve domuz başı bırakıldığını, McConnell’in evinin duvarına ise yazılar yazıldığını belirtti.

McConnell’ın Kentucky’deki evine “param nerde”, “Mitch yoksulları öldürür” ifadeleri yazıldı.

Yazılı bir açıklama yayınlayan McConnell demokratik süreçte yer alan ve kendisiyle uzlaşan ya da uzlaşmayan Kentcukyliler’i takdir ettiğini ancak bunun farklı olduğunu belirtti.

McConnell, zarar vermenin toplumda yeri olmadığını kaydetti.

San Francisco polisi de Pelosi’nin evine olanlarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Kongre bir süre önce yaklaşık 900 milyar dolarlık yardım paketini kabul edilmişti.

Yardım paketinde Amerikalılar’a 600 dolar doğrudan ödenmesi öngörülüyor.

Bu yardımın 2 bin dolara çıkartılması Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmiş ancak Senato’da bir karar alınmamıştı.

McConnell 2 bin dolarlık doğrudan yardımın Senato’da bir sonuca ulaşmayacağını belirtmişti.

